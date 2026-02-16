Погоду на тиждень спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич.

Як зміниться погода в Україні з 16 лютого?

З 16 лютого погодна ситуація в Україні почне змінюватись. Морози поступово відступатимуть, натомість зростатиме кількість опадів.

Причиною стане активний циклон та стійкі повітряні потоки південно-західного напрямку. Разом із підвищенням температури на термометрі очікуються опади різної інтенсивності у вигляді снігу та дощу.

Синоптик також попереджає про відчутні коливання атмосферного тиску та температурного фону. Такі погодні "гойдалки" можуть вплинути на самопочуття метеозалежних людей.

Якою буде погода протягом тижня?

У понеділок, 16 лютого, в Україні очікується проходження активного південного циклону. На півночі пройде значний сніг та хуртовина – синоптик попереджає про ожеледь. Складні погодні умови спостерігатимуться й в решті регіонів. Українцям варто готуватись до помірних опадів у вигляді снігу та дощу. Також сніг прогнозують у північних та північно-західних регіонах.

Вітер буде переважно південного напрямку, втім згодом зміниться на західний. Його швидкість становитиме 9 – 14 метрів за секунду, а в більшості регіонів, за винятком заходу, можливі пориви до 18 – 23 метрів за секунду.

Уночі на Лівобережжі температура коливатиметься від -2 до +5 градусів, тоді як на Правобережжі очікується -5…-13 градусів морозу. Удень на півночі та заході буде -3…-8 морозу, а на решті території країни – від -2 до +3 градусів.

У вівторок, 17 лютого, значних опадів не очікується, втім на заході країни йтиме сніг, а у центрі подекуди очікується сніг, мокрий сніг, дощ та мряка. Синоптик прогнозує ожеледицю у більшості областей.

У нічний час вітер буде слабким й змінюватиме напрямок, 3 – 8 метрів за секунду, тоді як вдень переважатиме східний зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.

Вночі температура знизиться до 5 – 15 градусів морозу, на крайній півночі позначка на термометрі може сягати до -20 градусів. Водночас на півдні та Закарпатті очікується близько 0 градусів. Вдень у північних, західних та північно-східних регіонах температура коливатиметься від -1 до -7 градусів морозу, тоді як в інших областях повітря прогріється від 0 до 5 градусів тепла.

Погода у середу, 18 лютого, очікується досить мінлива. Синоптик пояснює це впливом циклону з півдня. Мешканці більшості областей мають готуватись до опадів у вигляді снігу – подекуди з дощем. Водночас на Лівобережжі у денні години подекуди можливі рясні опади. Місцями ожеледь та налипання мокрого снігу. А дорогах очікується ожеледиця й сніговий накат. У західних областях переважатимуть невеликі опади у вигляді снігу та мокрого снігу.

Вітер буде північного та північно-східного напрямку зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Вночі стовпчики термометрів покажуть -4 – -11 градусів, у західних та південних областях -3...+3. Вдень температура коливатиметься від -5 до +5 градусів.

Вночі четверга, 19 лютого, дощитиме. Опади у вигляді дощу, а згодом снігу спостерігатимуться у східній частині України, у Криму та Приазов'ї. День пройде спокійно, вітер вночі північно-західний, вдень південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура триматиметься в межах -2 – -12 градусів морозу, вдень від -2 до +3.

У п'ятницю, 20 лютого, вночі опадів не очікується. Сніг, мокрий сніг, та дощ пройдуть вдень у західних регіонах, а також місцями у центрі та на півночі країни. Синоптик каже, на дорогах варто чекати ожеледицю.

Вітер у п'ятницю буде південно-східного напрямку зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду, вдень – місцями 15 – 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме -5…+2, вдень +1…+6 градусів тепла, у південній частині країни від +6 до +11 градусів тепла.

У суботу, 21 лютого, через вплив циклону в Україні знову прогнозують опади – переважно сніг та мокрий сніг. На південному сході можливий дощ. Подекуди очікується туман, а на дорогах збережеться ожеледиця. Вітер уночі буде змінного напрямку, вдень – західний або північно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від -4 до +2 градусів, а вдень – від -2 до +3.

Неділя, 22 лютого, буде з опадами. В окремих регіонах пройде невеликий сніг чи мокрий сніг. На дорогах буде слизько. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. У нічні години очікується -3 – -8, вдень температура становитиме -4 – +1 градус.

Які циклони вплинуть на погоду?