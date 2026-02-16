24 Канал собрал все, что известно сейчас о последствиях непогоды.

Какие последствия непогоды?

Киевская область

Киев и область приходит в себя из-за очередного снегопада. Сложная ситуация была на главных магистралях столицы. Пробки, в частности, образовались на въезде в Киев со стороны Житомира.

Коммунальщики расчищали дороги Киевской области: смотрите видео

Кое-где водители стояли до 30 минут. Например, один из очевидцев утверждал, что пробка тянулась с Вышгорода до Оболони.

Ликвидация последствий непогоды / Фото КГГА

Днепропетровская область

На Днепропетровщину 16 февраля налетел сильный ветер.

В частности, в Кривом Роге из-за непогоды упало ограждение моста и повреждена трамвайная сеть.

Повреждения моста в Кривом Роге / Фото из соцсетей

Кроме того, падали даже светофоры. Зафиксировано по меньшей мере 2 таких случая.

Поврежденные светофоры / Фото Суспильного

Падают и ветви и деревья.

"Серьезные повреждения. Дорого будет ремонт, дорого. Также соседскую машину повредило. Коммунальщики только вот разобрали дерево", – рассказал житель Днепра Суспильному.

Водителей просят не парковать авто под деревьями и билбордами, а пешеходов – обходить металлические конструкции и временные сооружения.

Деревья падают на авто в Днепре / Фото из соцсетей

Шквальный ветер продержится в области до конца дня, также стоит ожидать похолодания.

Черниговская область

Тяжелым оказался понедельник, 16 февраля, и для Черниговщины.

За сутки в областном центре, как и обещали синоптики, выпало 14 сантиметров снега. Поэтому сейчас в целом снежный покров составляет около 32 сантиметров.

Техника и коммунальщики работают над расчисткой дорог.

Снегопад на Черниговщине / Фото ОВА

Львовская область

Львов и область тоже засыпало снегом. Ночью по городу работали 87 уборочных машин, утром задействовали еще 12 рейдеров и 63 мотощетки. Утром убирать город вышел 1331 дворник.

Снегопад во Львове / Фото городского совета

Ровенская область

На Ровенщине тоже бушевала снежная непогода. Сейчас проезд по трассам уже обеспечен, но вот ночью кое-где движение стояло в Дубенском районе и возле Гощи.

Ситуация на Ровенщине ночью: смотрите видео

Из-за ситуации на дорогах случались и ДТП.

Обратите внимание! С начала суток, по состоянию на 11:00 16 февраля, по Украине было зафиксировано 377 вызовов о ДТП, 33 из которых были с пострадавшими. В частности, по Киеву было 87 вызовов, 3 из них – с пострадавшими, сообщили в Нацполиции.

ДТП на Ровенщине / Фото из соцсетей

Николаевская область

А в Николаевской области начались подтопления.

Так, из-за интенсивного таяния снега и обильных дождей в ряде общин зафиксировано подтопление приусадебных участков.

Пострадали населенные пункты Арбузинской, Каменномостовской, Кривоозерской, Синюхинобродской, Доманевской, Мостовской и Казанковской территориальных общин Первомайского, Вознесенского и Баштанского районов.

Подтопление на Николаевщине / Фото ОВА

Всего спасатели получили 23 сообщения о подтоплении 49 приусадебных участков в 17 населенных пунктах.

Сейчас подтопленными остаются приусадебные участки, жилые дома в селе Кумари Каменномостовской общины Первомайского района.

Херсонская область

Херсон и область тем временем страдают от шквального ветра и ливней.

В областном центре повалило деревья и было заблокировано движение по проезжим частям.

Ситуация в Херсоне: смотрите видео

Одесская область

Одесская область также превращается в Венецию.

Ширяево уходит под воду: смотрите видео

Кировоградская область

Уже 162 обращения из 26 общин Кировоградской области получили спасатели.

Вода подтопила много частных придомовых территорий, подвальных помещений и погребов.

Власти приказали обследовать все территории, находящиеся вдоль русел крупных рек, в частности Ингула, Сугоклеи.

Вода повысилась на Кировоградщине / Фото ОВА

Черкасская область

Подтопления коснулись и Черкасской области.

Река Высь вышла из берегов между селами Потоки (Калинопольской территориальной общины) и Надлак (Надлацкой территориальной общины Кировоградской области), что повлекло подтопление моста.

Движение транспорта по дороге С240801 (Слободка – Красный Хутор – Кобылянка) в направлении села Надлак ограничено. Объезд – через села Ямполь и Ярошовка.

Подтоплен мост / Фото Суспильного

В Черкасской области подразделения ГСЧС в целом уже 40 раз выезжали, чтобы помочь населению.

В то же время уже 18 февраля в Черкассах и по области выпадет до 15 сантиметров снега.

Харьковская область

Резкое поднятие уровня воды в последние дни и подтопление в частных усадьбах и жилом секторе произошло также в некоторых населенных пунктах Харьковской области.

Самая сложная ситуация была в Изюме и районе и в Барвенково, передает Суспильное со ссылкой на ГСЧС.

Подтопление на Харьковщине / Фото ГСЧС

В частности, в Изюме пострадали 139 частных жилых домов, а также подвал одной многоэтажки.

Подтопления фиксируют также в Харьковском, Чугуевском, Богодуховском, Берестинском районах.

В то же время в Харькове ситуация стабильная. Случаи подтоплений единичные.

Сумская область

Спасатели Сумской область тоже ликвидируют последствия подтоплений. Кое-где вода достигает колен.

В частности, в Тростянце затопило территорию учебного заведения.

Ликвидация подтоплений на Сумщине: смотрите видео

Донецкая область

В Донецкой области вода тоже подтопила домохозяйства, в частности в Краматорске.

Коммунальные службы откачивают воду и обеспечивают проезд транспорта на подтопленных участках.

Ситуация в Краматорске / Фото городского совета

