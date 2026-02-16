24 Канал зібрав усе, що відомо наразі про наслідки негоди.

Які наслідки негоди?

Київщина

Київ та область оговтується через черговий снігопад. Складна ситуація була на головних магістралях столиці. Затори, зокрема, утворилися на в'їзді до Києва з боку Житомира.

Подекуди водії стояли до 30 хвилин. Наприклад, один з очевидців стверджував, що затор тягнувся із Вишгорода до Оболоні.

Ліквідація наслідків негоди / Фото КМДА

Дніпропетровщина

На Дніпропетровщину 16 лютого налетів сильний вітер.

Зокрема, у Кривому Розі через негоду впала огорожа мосту та пошкоджена трамвайна мережа.

Пошкодження мосту у Кривому Розі / Фото із соцмереж

Окрім того, падали навіть світлофори. Зафіксовано щонайменше 2 таких випадки.

Пошкоджені світлофори / Фото Суспільного

Падають й гілки та дерева.

"Серйозні пошкодження. Дорого буде ремонт, дорого. Також сусідську автівку пошкодило. Комунальники тільки ось розібрали дерево", – розповів мешканець Дніпра Суспільному.

Водіїв просять не паркувати авто під деревами та білбордами, а пішоходів – обходити металеві конструкції та тимчасові споруди.

Дерева падають на авто у Дніпрі / Фото із соцмереж

Шквальний вітер протримається в області до кінця дня, також варто очікувати на похолодання.

Чернігівщина

Важким виявився понеділок, 16 лютого, й для Чернігівщини.

За добу в обласному центрі, як і обіцяли синоптики, випало 14 сантиметрів снігу. Тож наразі загалом сніговий покрив становить близько 32 сантиметрів.

Техніка та комунальники працюють над розчищенням шляхів.

Снігопад на Чернігівщині / Фото ОВА

Львівщина

Львів та область теж засипало снігом. Уночі по місту працювали 87 прибиральних машин, зранку задіяли ще 12 рейдерів і 63 мотощітки. Зранку прибирати місто вийшов 1331 двірник.

Снігопад у Львові / Фото міської ради

Рівненщина

На Рівненщині теж вирувала снігова негода. Наразі проїзд трасами уже забезпечений, але от вночі подекуди рух стояв у Дубенському районі та біля Гощі.

Через ситуацію на дорогах траплялися й ДТП.

Зверніть увагу! З початку доби, станом на 11:00 16 лютого, по Україні було зафіксовано 377 викликів про ДТП, 33 із яких були із потерпілими. Зокрема, по Києву було 87 викликів, 3 з них – із потерпілими, повідомили у Нацполіції.

ДТП на Рівненщині / Фото із соцмереж

Миколаївщина

А на Миколаївщині почалися підтоплення.

Так, через інтенсивне танення снігу та рясні дощі у низці громад зафіксовано підтоплення присадибних ділянок.

Постраждали населені пункти Арбузинської, Кам'яномостівської, Кривоозерської, Синюхинобрідської, Доманівської, Мостівської та Казанківської територіальних громад Первомайського, Вознесенського і Баштанського районів.

Підтоплення на Миколаївщині / Фото ОВА

Загалом рятувальники отримали 23 повідомлення про підтоплення 49 присадибних ділянок у 17 населених пунктах.

Наразі підтопленими залишаються присадибні ділянки, житлові будинки у селі Кумарі Кам'яномостівської громади Первомайського району.

Херсонщина

Херсон та область тим часом страждають від шквального вітру та злив.

В обласному центрі повалило дерева і було заблоковано рух проїжджими частинами.

Одещина

Одеська область також перетворюється на Венецію.

Кіровоградщина

Вже 162 звернення із 26 громад Кіровоградської області отримали рятувальники.

Вода підтопила багато приватних прибудинкових територій, підвальних приміщень та погребів.

Влада наказала обстежити всі території, що знаходяться вздовж русел великих річок, зокрема Інгулу, Сугоклеї.

Вода підвищилася на Кіровоградщині / Фото ОВА

Черкащина

Підтоплення торкнулися й Черкаської області.

Річка Вись вийшла з берегів між селами Потоки (Калинопільської територіальної громади) та Надлак (Надлацької територіальної громади Кіровоградської області), що спричинило підтоплення мосту.

Рух транспорту дорогою С240801 (Слобідка – Червоний Хутір – Кобилянка) у напрямку села Надлак обмежено. Об’їзд – через села Ямпіль та Ярошівка.

Підтоплено міст / Фото Суспільного

На Черкащині підрозділи ДСНС загалом уже 40 разів виїжджали, щоб допомогти населенню.

Водночас уже 18 лютого у Черкасах та по області випаде до 15 сантиметрів снігу.

Харківщина

Різке підняття рівня води останніми днями й підтоплення у приватних садибах та житловому секторі сталося також в деяких населених пунктах Харківської області.

Найскладніша ситуація була в Ізюмі та районі і у Барвінковому, передає Суспільне із посиланням на ДСНС.

Підтоплення на Харківщині / Фото ДСНС

Зокрема, в Ізюмі постраждали 139 приватних житлових будинків, а також підвал однієї багатоповерхівки.

Підтоплення фіксують також у Харківському, Чугуївському, Богодухівському, Берестинському районах.

Водночас у Харкові ситуація стабільна. Випадки підтоплень поодинокі.

Сумщина

Рятувальники Сумської область теж ліквідовують наслідки підтоплень. Подекуди вода сягає колін.

Зокрема, у Тростянці затопило територію навчального закладу.

Донеччина

У Донецькій області вода теж підтопила домогосподарства, зокрема у Краматорську.

Комунальні служби відкачують воду та забезпечують проїзд транспорту на підтоплених ділянках.

Ситуація у Краматорську / Фото міської ради

