Соответствующую информацию сообщил синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии УНИАН.
Какой будет погода в ближайшие дни?
Представитель Укргидрометцентра сообщил, что на этой неделе в основном в Украине еще задержатся морозы, температура воздуха выше нуля возможна только на территории Закарпатья 20 февраля, а также в центральных областях.
В ночные часы мы уже ожидаем от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. Во всех остальных областях, кроме западных, северных, центральных и Закарпатья, мы ожидаем, что значения температуры будут в пределах +2...+8 градусов", – сказал он.
Несколько теплее будет южной и юго-восточной частях, на крайнем юге прогнозируют от 9 до 14 градусов тепла. Уже в конце недели температура воздуха снова может ощутимо снизиться, за исключением южной части.
В целом 21 февраля температура в юго-восточной части ночью и днем будет колебаться от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. Тогда как во всех других областях мы уже снова ожидаем ночью -4...-9 градусов,
– рассказал Иван Семилит.
В западных, северных, а также местами в центральных областях температура воздуха может снизиться до 14 градусов мороза. В дневное время будет от 0 до 5 градусов мороза, в северной части прогнозируют от 2 до 7 градусов мороза.
Кстати, подробный прогноз погоды твоего города теперь в новом сервисе 24 Канала. Данные обновляются ежедневно.
Отметим, что метеорологическая весна начинается с устойчивого повышения среднесуточной температуры через 0 градусов.
Какой будет погода до конца недели?
В целом в течение недели в Украине ожидается достаточно неустойчивая погода с умеренными осадками и различными колебаниями температуры. В большинстве регионов пройдут снег, дождь, сильный ветер, будет возникать гололедица на дорогах.
Также вскоре Украину накроет новый циклон, который принесет обильные осадки в виде снега, температура воздуха будет от 2 до 7 градусов мороза. Снежный покров составит 5 – 10 сантиметров, местами до 15 сантиметров.
В то же время сильных морозов до конца зимы в Украине пока не предвидится. Пока сохраняется тенденция к повышению температурных показателей. Похолодание еще возможны, но 30 градусов мороза уже не будет.