Відповідну інформацію повідомив синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі УНІАН.

Дивіться також Україну накрила потужна негода: в яких областях снігопади, а де масові підтоплення

Якою буде погода найближчими днями?

Представник Укргідрометцентру повідомив, що цього тижня здебільшого в Україні ще затримаються морози, температура повітря вища за нуль можлива лише на території Закарпаття 20 лютого, а також в центральних областях.

У нічні години ми вже очікуємо від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла. У всіх інших областях, крім західних, північних, центральних та Закарпаття, ми очікуємо, що значення температури будуть в межах +2...+8 градусів", – сказав він.

Дещо тепліше буде південній та південно-східній частинах, на крайньому півдні прогнозують від 9 до 14 градусів тепла. Вже наприкінці тижня температура повітря знову може відчутно знизитися, за винятком південної частини.

Загалом 21 лютого температура у південно-східній частині вночі та вдень буде коливатись від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла. Тоді як у всіх інших областях ми вже знову очікуємо вночі -4…-9 градусів,

– розповів Іван Семиліт.

У західних, північних, а також подекуди в центральних областях температура повітря може знизитися до 14 градусів морозу. У денний час буде від 0 до 5 градусів морозу, у північній частині прогнозують від 2 до 7 градусів морозу.

До речі, детальний прогноз погоди твого міста тепер у новому сервісі 24 Каналу. Дані оновлюються щодня.

Зазначимо, що метеорологічна весна починається зі стійкого підвищення середньодобової температури через 0 градусів.

Якою буде погода до кінця тижня?