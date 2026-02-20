Відповідну повідомив начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру Віталій Постригань у Facebook.

Як зміниться погода на початку тижня?

Синоптик повідомив, що провідні європейські моделі прогнозують надходження хвилі тепла з Атлантики вже з понеділка, 23 лютого. За його словами, така відлига призведе до танення снігу, через що можуть виникнути певні проблеми.

Грунт мерзлий, тому тала вода слабко просочуватиметься і її буде забагато під ногами, на автошляхах, прибудинкових територіях,

– пояснив він.

У населених пунктах і на окремих ділянках доріг можливі підтоплення через накопичення талих і дощових вод, а також несправності або відсутності систем водовідведення. Насамперед це стосується понижених ділянок місцевості.

"Отже, ще після завтрашнього снігу, сильних морозів у найближчі вихідні - з понеділка відлига! На порядку денному будуть гумові чоботи і човники. Весна скоро", – резюмував Віталій Постригань у публікації.

