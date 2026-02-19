Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Чи будуть сильні морози?

За даними синоптиків, 19 лютого уночі температура повітря буде від 7 до 13 градусів морозу, вдень очікуються коливання від 2 до 8 градусів морозу. На Закарпатті впродовж доби буде від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

У східних та південно-східних областях стовпчики термометрів покажуть від 2 градусів тепла до 5 градусів морозу протягом доби. Також уночі у південних та більшості центральних областей можливі сильні пориви вітру.

Вже 20 лютого температура повітря коливатиметься від 4 до 10 градусів морозу, у північних областях вона знизиться до 15 градусів морозу. Водночас у денний час синоптики прогнозують від 0 до 6 градусів морозу.

У південних та південно-східних регіонах, а також на Закарпатті, температура повітря буде в межах від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень очікується від 0 до 6 градусів тепла. У Криму пригріє до 10 градусів тепла.

Подальше зниження температури передбачають і 21 лютого. Тоді температура повітря буде від 12 до 18 градусів морозу, протягом дня прогнозують від 3 до 9 градусів морозу. Дещо тепліше традиційно буде у південній частині.

На Закарпатті, у південних та південно-східних областях уночі прогнозують від 3 до 9 градусів морозу, а вдень – від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Найтепліше протягом доби буде у Криму – від 1 до 6 градусів тепла.

Якою буде погода до кінця цього тижня?