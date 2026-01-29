Сейчас ему сообщено о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Что известно о российском "кроте"?
По данным следствия, информатор должен был передать врагу геолокации пунктов базирования украинских военных, координаты хранения беспилотных катеров и маршруты их движения. Среди главных "целей" России были морские дроны СБУ и ГУР МО с кодовыми названиями "Sea Baby" и "Magura".
СБУ разоблачила информатора заблаговременно, задокументировала его преступления и задержала во время подготовки передачи координат для ракетной атаки. Параллельно приняты меры для безопасности локаций Сил обороны в зоне повышенной вражеской активности.
По материалам дела, военнослужащий попал под влияние российских спецслужб через знакомых, которым рассказывал о деталях работы. Одно из таких лиц враг использовал как "связную" для получения закрытых данных об украинских защитников. Во время обысков у задержанного изъят смартфон с накопленной секретной информацией и перепиской со "связной".
Сейчас ему сообщено о подозрении. Рассматривается также вопрос о возможной дополнительной квалификации преступных действий. Информатор находится под стражей, продолжается следствие для привлечения к ответственности всех причастных лиц.
Кого еще из предателей недавно разоблачила СБУ?
СБУ задержала 21-летнего военнослужащего, который передавал данные о локации ПВО российским войскам. Полученные разведданные российские войска планировали использовать для ударов по аэродромам Сил обороны "в обход" радиолокационных станций и мобильных огневых групп.
Задержала агента ФСБ, которая передавала координаты киевских ТЭЦ для ракетных ударов и следила за перемещением военной техники. Женщину подозревают в государственной измене в условиях военного положения, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Также Служба безопасности Украины задержала двух агентов российской разведки, которые фиксировали последствия ракетного удара по Львовской области для подготовки новых обстрелов. Задержанным объявили подозрение в государственной измене, изъято электронные устройства с доказательствами сотрудничества с ГРУ, они находятся под стражей.