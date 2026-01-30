Об этом сообщила СБУ в своем телеграмм-канале.

Что известно об операции по разоблачению интернет-агитаторов?

Правоохранители задержали в разных регионах Украины еще трех сторонников России, которые в соцсетях поддерживали войну и защищали российских военных.

В Харькове военная контрразведка СБУ разоблачила 55-летнего работника местной СТО, который призвал оккупантов ударить по Киеву "Орешником". Свои сообщения он массово распространял в телеграмм-каналах под анонимным профилем.

Также в регионе задержан монах одного из мужских монастырей УПЦ МП, который в прокремлевских группах просил оккупантов захватить и присоединить в состав России Харьков. При обысках в квартире фигуранта правоохранители обнаружили более 2,5 миллиона гривен, а часть средств он хранил в рублях.

На Николаевщине СБУ совместно с ГБР и полицией задержали руководительницу изолятора временного содержания, которая оправдывала военные преступления россиян в Буче. Для распространения кремлевской пропаганды чиновница зарегистрировала собственную страницу в соцсети под вымышленным именем.

Следователи сообщили фигурантам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников.

Разжигание национальной вражды и ненависти.

Все лица находятся под стражей. Им грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

