Об этом сообщила СБУ в своем телеграмм-канале.
Что известно об операции по разоблачению интернет-агитаторов?
Правоохранители задержали в разных регионах Украины еще трех сторонников России, которые в соцсетях поддерживали войну и защищали российских военных.
В Харькове военная контрразведка СБУ разоблачила 55-летнего работника местной СТО, который призвал оккупантов ударить по Киеву "Орешником". Свои сообщения он массово распространял в телеграмм-каналах под анонимным профилем.
Также в регионе задержан монах одного из мужских монастырей УПЦ МП, который в прокремлевских группах просил оккупантов захватить и присоединить в состав России Харьков. При обысках в квартире фигуранта правоохранители обнаружили более 2,5 миллиона гривен, а часть средств он хранил в рублях.
На Николаевщине СБУ совместно с ГБР и полицией задержали руководительницу изолятора временного содержания, которая оправдывала военные преступления россиян в Буче. Для распространения кремлевской пропаганды чиновница зарегистрировала собственную страницу в соцсети под вымышленным именем.
Следователи сообщили фигурантам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников.
- Разжигание национальной вражды и ненависти.
Все лица находятся под стражей. Им грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Какие последние успешные операции провела СБУ?
СБУ задержала военнослужащего, который был агентом российских спецслужб и планировал атаку на украинские подразделения с морскими дронами. Информатор должен был передать врагу геолокации пунктов базирования украинских военных.
Правоохранители задержали 21-летнего военнослужащего, который передавал данные о локации ПВО российским войскам. Полученные разведданные оккупанты планировали использовать для ударов по аэродромам.