Зокрема, на завдання від ворога вона робила знімки Бурштинської ТЕС, трансформаторних підстанцій та аеропорта Івано-Франківська. Про це повідомляють СБУ та "Фіртка".
Дивіться також Закликав ударити "Орешніком" по Києву: СБУ викрила проросійських інтернет-агітаторів
Як неповнолітня шпигувала для росіян на Франківщині?
Дівчина використовувала телефони та акаунти в Telegram, щоб надсилати фото і відео військових об'єктів російським представникам.
16 січня її спіймали на гарячому під час зйомки готелю, де перебували військові. Під час обшуку у неї вилучили Phone 12 із сім-картками та листуванням із росіянами, а також банківські картки, готівку, фіскальні чеки, павербанк і чорну сумку з написом "23". Суд наклав на ці речі арешт, щоб вони залишалися доказами у справі.
Відомо, що російською агенткою виявилась 17-річна випускниця місцевого технікуму. Їй вже повідомили про підозру у державній зраді. Дівчині загрожує до 10 років за гратами.
17-річна жителька Івано-Франківщині шпигувала для росіян / Фото СБУ
Що відомо про інші випадки вербування росіянами українців
- СБУ затримала 16-річного агента ФСБ, який планував підрив станції Укрзалізниці на Хмельниччині. Окупанти завербували юнака, коли він шукав "легкі заробітки" у телеграм-каналах після відрахування з професійно-технічного ліцею за академічну неуспішність.
- СБУ затримала військовослужбовця, який був агентом російських спецслужб і планував атаку на українські підрозділи з морськими дронами. Затриманий був частиною бригади безекіпажних комплексів спецпризначення ВМС ЗСУ.
- СБУ викрила ще одну агентку ФСБ, яка допомагала Росії планувати удари по енергетиці Києва та стежила за переміщенням українських військ. Жінка з Рівненщини передавала координати, фото і відео теплових електростанцій, а також стежила за рухом ешелонів і колон Сил оборони на Одещині та Чернігівщині.