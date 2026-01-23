До того ж жінка слідкувала за переміщенням Сил оборони. Про це йдеться у повідомлені Служби безпеки України.

Чим займалась російська агентка?

Як повідомляє СБУ, основними завданнями жінки було шукати та передавати координати, фото та відео київських теплових електростанцій, по яких ворог готувався нанести нову серію ракетно-дронових ударів.

Жінка потрапила до рук окупантів, коли шукала "легкі заробітки" в телеграм каналах. Агенткою виявилась мешканка Рівненщини.

Після вербуванням ФБР її "відрядили" на Київщину, де вона мала фіксувати технічний стан ТЕЦ після атак ворога.

Невдовзі агентці вказали виїхати до Одеської, а згодом до Чернігівської областей. Там вона повинна була слідкувати за переміщенням ешелонів та колон Сил оборони.

На Одещині жінка спершу оселилась в готелі з видом на місцеву станцію Укрзалізниці. Там вона стежила за рухом потягів з військовою технікою.

Після цього фігурантка переїхала на Чернігівщину, де проживала біля автотраси.

На підвіконні тимчасового помешкання вона встановила телефонну камеру з функцією віддаленого доступу для фсб. За допомогою відеопристрою російська спецслужба сподівалася відстежити кількість та види військової техніки, яка прямувала на передову,

– йдеться в повідомлені СБУ.

Контррозвідники СБУ затримали агентку на Чернігівщині. У неї було вилучено два телефони, змінні сім-картки та інші докази роботи на ворога.

Жінку підозрюють за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вона перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Які ще були схожі випадки державної зради?