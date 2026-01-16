На той момент у них уже була підготовлена вибухова "начинка" та погоджена з російським куратором ціль – одна з позицій місцевого підрозділу Сил оборони України. Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на Службу безпеки України.

Що відомо про агентів Росії в Одесі?

У ході слідства з'ясувалося, що одним із затриманих є 49-річний підприємець з Одеси. За даними СБУ, його завербували через телеграм-канал, де пропонували так звані "швидкі та легкі заробітки".

Спершу він отримав від представників Росії квадрокоптер, а згодом забрав зі схрону близько двох кілограмів пластиду та комплектуючі для саморобного вибухового пристрою, якими спорядив дрон.

Ідею такого "швидкого заробітку він запропонував своєму 47-річному знайомому, на що той погодився. Разом вони проводили розвідку місць можливого скупчення українських військових, фіксували координати на Google Maps і передавали ці дані куратору з Росії. Після узгодження обраної "цілі" агенти розпочали підготовку повітряної атаки.

Саме на цьому етапі їх і затримали співробітники СБУ. Під час обшуків правоохоронці вилучили квадрокоптер із вибухівкою, автомат Калашникова, два пістолети Макарова з набоями, бойову гранату Ф-1 та інші зразки озброєння.

Двоє завербованих російським ГРУ жителів Одеси готували атаку всередині міста: дивіться фото СБУ

Слідчі СБУ оголосили фігурантам підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, а також за пособництво у її скоєнні.

Обидва підозрювані перебувають під вартою без можливості внесення застави. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Де ще діяли агенти Росії?