Для цього агенти російських спецслужб завербували українських підлітків. Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на дані Служби безпеки України.

Хто був причетний до підготовки терактів?

Під час спецоперації контррозвідка встановила трьох причетних. Йдеться про 20-річного харків'янина та двох неповнолітніх з Рівненщини (16 і 17 років).

За даними слідства, російські спецслужби завербували їх через телеграм-канали з пропозиціями "легкого заробітку".

Зауважте! Під виглядом кур'єрських завдань підлітків використовували для створення та перенесення сховків із деталями до вибухівки.

Зокрема, 16-річній школярці надіслали координати тайника, звідки вона забрала електродетонатори та переховала їх в іншому місці. Разом із тим дівчина була впевненою, що переносить "радіоантени".



Підготовка вибухових пристроїв / Фото СБУ

Зі свого боку, харків'янин за вказівкою куратора прибув на Захід України, дістав зі схрону протипіхотну міну, вилучив пластид, розфасував його у коробки з-під соку й заховав у новій схованці.



Вилучені докази підготовки терактів / Фото СБУ

А вже 17-річний юнак надалі переміщував вибухівку між схованками за інструкціями з Росії.

СБУ виявила та задокументувала дії всіх учасників на ранньому етапі, а також своєчасно ліквідувала підготовлені схрони. Розслідування щодо всіх фігурантів, яких росіяни втягнули у підривну діяльність, триває.

Як російські спецслужби вербують українців?