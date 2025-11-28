Для этого агенты российских спецслужб завербовали украинских подростков. Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на данные Службы безопасности Украины.
Кто был причастен к подготовке терактов?
Во время спецоперации контрразведка установила трех причастных. Речь идет о 20-летнем харьковчанине и двух несовершеннолетних из Ровенской области (16 и 17 лет).
По данным следствия, российские спецслужбы завербовали их через Telegram-каналы с предложениями "легкого заработка".
Заметьте! Под видом курьерских заданий подростков использовали для создания и переноса тайников с деталями к взрывчатке.
В частности, 16-летней школьнице прислали координаты тайника, откуда она забрала электродетонаторы и перепрятала их в другом месте. Вместе с тем девушка была уверена, что переносит "радиоантенны".
Подготовка взрывных устройств / Фото СБУ
В свою очередь харьковчанин по указанию куратора прибыл на Запад Украины, достал из тайника противопехотную мину, изъял пластид, расфасовал его в коробки из-под сока и спрятал в новом тайнике.
Изъятые доказательства подготовки терактов / Фото СБУ
А уже 17-летний юноша в дальнейшем перемещал взрывчатку между тайниками по инструкциям из России.
СБУ обнаружила и задокументировала действия всех участников на раннем этапе, а также своевременно ликвидировала подготовленные схроны. Расследование в отношении всех фигурантов, которых россияне втянули в подрывную деятельность, продолжается.
Как российские спецслужбы вербуют украинцев?
В марте Ивано-Франковск всколыхнули два взрыва, к которым оказались причастны 15- и 17-летние студенты местных колледжей. По данным СБУ, их завербовала ФСБ через телеграм-канал, пообещав оплату за "задание".
После получения инструкций подростки собрали две взрывчатки в термосах, начиненных металлическими деталями. Российские кураторы дистанционно взорвали устройстваодин вблизи железнодорожного вокзала, второй – в квартире. В результате старший подросток погиб, младший потерял обе ноги.
Подростки сначала выполняли мелкие поручения, а после отказа поджечь авто военного получили задание изготовить взрывные устройства.
К тому же в мае СБУ предотвратила еще один теракт. Тогда удалось задержать 17-летнего парня, который ранее уже сотрудничал с российскими спецслужбами. Он планировал подрыв здания ТЦК в Киеве.