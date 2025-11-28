Для этого агенты российских спецслужб завербовали украинских подростков. Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на данные Службы безопасности Украины.

Кто был причастен к подготовке терактов?

Во время спецоперации контрразведка установила трех причастных. Речь идет о 20-летнем харьковчанине и двух несовершеннолетних из Ровенской области (16 и 17 лет).

По данным следствия, российские спецслужбы завербовали их через Telegram-каналы с предложениями "легкого заработка".

Заметьте! Под видом курьерских заданий подростков использовали для создания и переноса тайников с деталями к взрывчатке.

В частности, 16-летней школьнице прислали координаты тайника, откуда она забрала электродетонаторы и перепрятала их в другом месте. Вместе с тем девушка была уверена, что переносит "радиоантенны".



Подготовка взрывных устройств / Фото СБУ

В свою очередь харьковчанин по указанию куратора прибыл на Запад Украины, достал из тайника противопехотную мину, изъял пластид, расфасовал его в коробки из-под сока и спрятал в новом тайнике.



Изъятые доказательства подготовки терактов / Фото СБУ

А уже 17-летний юноша в дальнейшем перемещал взрывчатку между тайниками по инструкциям из России.

СБУ обнаружила и задокументировала действия всех участников на раннем этапе, а также своевременно ликвидировала подготовленные схроны. Расследование в отношении всех фигурантов, которых россияне втянули в подрывную деятельность, продолжается.

Как российские спецслужбы вербуют украинцев?