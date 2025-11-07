Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу СБУ.
Що відомо про затримання бойовика "ДНР" на Волині?
В СБУ повідомили про затримання бойовика так званої "ДНР", який намагався отримати закордонний паспорт України, щоб втекти до ЄС.
Контррозвідка Служби безпеки запобігла втечі з України бойовика збройних угруповань Росії, який воював на Донеччині. За результатами дій на випередження, зловмисника затримано в одному з готелів Ковеля у Волинській області, звідки він планував виїхати до Євросоюзу,
– йдеться в повідомленні.
Затриманий виявився жителем Донецька, який у 2015 році приєднався до підконтрольного Росії збройного угруповання "Сомалі" так званої "ДНР".
Вказується, що в лавах бойовиків він брав участь у боях за Донецький аеропорт, де зазнав поранення і був "списаний" з ворожого підрозділу.
Вже наприкінці жовтня 2025 року чоловік під виглядом переселенця виїхав до західного прикордоння України, щоб оформити український паспорт для виїзду до Європейського Союзу.
В СБУ завчасно встановили його місцезнаходження і затримали на етапі підготовки до втечі.
Також перевіряється інформація про можливу причетність затриманого до агентури російських спецслужб, які могли планувати його "відрядження" для проведення підривної діяльності на території Євросоюзу,
– інформували в СБУ.
Зазначається, що під час обшуків в його готельному номері знайшли паспорти Росії і так званої "ДНР", а також "військовий квиток" та шеврони збройних формувань Росії.
Наразі йому повідомили про підозру за 2 статтями ККУ. Йдеться про державну зраду в умовах воєнного стану і участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань.
Він перебуває під вартою без права внесення застави. В СБУ вказали, що йому загрожує 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.
