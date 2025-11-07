Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу СБУ.

Дивіться також На Тернопільщині проводили обшуки в Почаївській лаврі: у поліції назвали причину

Що відомо про затримання бойовика "ДНР" на Волині?

В СБУ повідомили про затримання бойовика так званої "ДНР", який намагався отримати закордонний паспорт України, щоб втекти до ЄС.

Контррозвідка Служби безпеки запобігла втечі з України бойовика збройних угруповань Росії, який воював на Донеччині. За результатами дій на випередження, зловмисника затримано в одному з готелів Ковеля у Волинській області, звідки він планував виїхати до Євросоюзу,

– йдеться в повідомленні.

Затриманий виявився жителем Донецька, який у 2015 році приєднався до підконтрольного Росії збройного угруповання "Сомалі" так званої "ДНР".

Вказується, що в лавах бойовиків він брав участь у боях за Донецький аеропорт, де зазнав поранення і був "списаний" з ворожого підрозділу.

Вже наприкінці жовтня 2025 року чоловік під виглядом переселенця виїхав до західного прикордоння України, щоб оформити український паспорт для виїзду до Європейського Союзу.

В СБУ завчасно встановили його місцезнаходження і затримали на етапі підготовки до втечі.

Також перевіряється інформація про можливу причетність затриманого до агентури російських спецслужб, які могли планувати його "відрядження" для проведення підривної діяльності на території Євросоюзу,

– інформували в СБУ.

Зазначається, що під час обшуків в його готельному номері знайшли паспорти Росії і так званої "ДНР", а також "військовий квиток" та шеврони збройних формувань Росії.

Наразі йому повідомили про підозру за 2 статтями ККУ. Йдеться про державну зраду в умовах воєнного стану і участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань.

Він перебуває під вартою без права внесення застави. В СБУ вказали, що йому загрожує 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Дивіться також Вперше окупант отримав довічний термін за розстріл українського військового

Інші затримання: останні новини