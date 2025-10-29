Про це повідомляє 24 Канал із посиланням Службу безпеки України.
Що правоохоронці кажуть про зловмисника?
За матеріалами справи, іноземець передавав ворогу службову інформацію про Сили оборони України та готувався до вчинення терактів. Згідно з розслідуванням, на початку 2024 року іноземець, маючи професійні навички з вогневої й тактичної підготовки, прибув до України, щоб працювати інструктором із підготовки мобілізованих.
Через декілька місяців він припинив цю роботу і для отримання "легких заробітків" почав пропонувати свої послуги російським спецслужбам. Для цього він залишав "оголошення" у різноманітних прокремлівських інтернет-групах,
– пишуть у СБУ.
На нього згодом вийшов співробітник ФСБ, який після вербування почав ставити іноземцю завдання. Серед іншого, встановлено, що агент передав росіянам:
- інформацію про іноземних інструкторів Сил оборони, з якими він спілкувався раніше;
- координати навчальних центрів ЗСУ на півдні України, де він тренував мобілізованих.
Правоохоронці затримали порушника / Фото СБУ
Окупанти надіслали чоловіку інструкцію для виготовлення саморобного вибухового пристрою для підготовки до виконання наступних завдань. Також йому дали координати схрону, з якого він дістав пістолет з двома спорядженими магазинами.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і його додаткової кваліфікації. Порушник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Що відомо про діяльність СБУ?
