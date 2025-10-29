Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Смотрите также "Зеленые человечки" в Польше: эксперты предположили, какую провокацию подготовил Кремль

Что правоохранители говорят о злоумышленнике?

По материалам дела, иностранец передавал врагу служебную информацию о Силах обороны Украины и готовился к совершению терактов. Согласно расследованию, в начале 2024 года иностранец, имея профессиональные навыки по огневой и тактической подготовке, прибыл в Украину, чтобы работать инструктором по подготовке мобилизованных.

Через несколько месяцев он прекратил эту работу и для получения "легких заработков" начал предлагать свои услуги российским спецслужбам. Для этого он оставлял "объявления" в различных прокремлевских интернет-группах,

– пишут в СБУ.

На него впоследствии вышел сотрудник ФСБ, который после вербовки начал ставить иностранцу задачи. Среди прочего, установлено, что агент передал россиянам:

информацию об иностранных инструкторах Сил обороны, с которыми он общался ранее;

координаты учебных центров ВСУ на юге Украины, где он тренировал мобилизованных.

Правоохранители задержали нарушителя / Фото СБУ

Оккупанты прислали мужчине инструкцию для изготовления самодельного взрывного устройства для подготовки к выполнению следующих задач. Также ему дали координаты тайника, из которого он достал пистолет с двумя снаряженными магазинами.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и его дополнительной квалификации. Нарушитель находится под стражей. Ему грозит грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно о деятельности СБУ?