Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на власні джерела у СБУ.
Що відомо про атаку СБУ на Крим?
Ударні безпілотники ЦСО "А" СБУ успішно відпрацювали по ворожих об'єктах.
Після ночі росіяни недорахувалися зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С2", вартість якого приблизно 20 мільйонів доларів.
У СБУ зауважують, що він є однією з ключових ланок протиповітряної оборони ворога.
Окрім того, країна-терористка втратила ще 2 РЛС, що ще більше суттєво ослабило оборону Росії на кримському напрямку.
На додачу безпілотники СБУ атакували нафтобазу у селищі Гвардійське, де зберігалося пальне. Об'єкт охопила масштабна пожежа, підіймається величезний стовп чорного диму.
Приліт також зафіксовано по нафтобазі "Комсомольська".
Наслідки прильотів про Криму: дивіться відео
СБУ продовжує системну роботу зі знищення систем ППО, які прикривають Крим, та нафтобаз, що забезпечують ворога паливом. Кожна така спецоперація знижує воєнний і логістичний потенціал росіян. "Бавовна" палатиме й надалі,
– зазначило поінформоване джерело в СБУ.
Вночі гучно було й на території Росії
У Росії у ніч на 29 жовтня міг бути атакований Марійський НПЗ у республіці Марій Ел, що за 1000 кілометрів від України.
Гучно було в Ульяновській області Росії. Там під ударом був НПЗ "НС-Ойл", виникла пожежа.
Також під атакою дронів опинився хімічний завод "Ставролен" в Будьонновську. Це один з основних виробників поліетилену та поліпропілену у Росії.