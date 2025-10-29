Підприємство входило до трійки найбільших у Росії на об'ємом реалізованої продукції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал ASTRA.
Що відомо про атаку на завод "Ставролен"?
В ніч на 29 жовтня жителі Буденновська чули вибухи. Очевидці знімали відео ударів БпЛА, коментуючи, що атаковано якийсь "завод".
Аналіз відеоматеріалів дозволив дійти висновку, що атаковано було завод "Ставролен".
"Ставролен" – хімічний та нафтохімічний завод у Буденновську, що входить до групи "Лукойл". Це підприємство є одним з основних у Росії виробників поліетилену і поліпропілену. У 2021 році завод зайняв третє місце у Росії за об'ємом реалізованої продукції.
За рік завод виробляє 340 тисяч тонн етилену, 319 тисяч тонн поліетилену і 113 тисяч тонн поліпропілену. Ці матеріали використовуються у виробництві труб, плівок, ізоляції для кабелів, лакофарбувальних матеріалів.
Голова регіону заявив, що атака "суттєвої шкоди не завдала". Жертв і постраждалих офіційно немає.
Під атакою дронів також могли опинитися Марійський НПЗ та "НС-Ойл"
У Росії горить Марійський НПЗ у селі Табашино, який розташований за 1000 кілометрів від кордону України.
Він здатний переробляти понад 1,6 мільйона тонн нафти в рік і є одним з найбільших підпримство республіки. Понад 70% зовнішньоекономічного обороту Марій Ел припадає на цей НПЗ.
В Ульяновській області Росії на нафтопереробному заводі "НС-Ойл" сталося від 5 до 8 вибухів, ймовірно, спричинених атакою дронів. Російські телеграм-канали писали, що нібито їхня ППО працювала по "українських дронах". Місцеві також зазначали про спалахи та звуки мотора в небі.