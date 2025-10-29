Він розташований за 1000 кілометрів від кордону України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.

Що відомо про Марійський НПЗ?

У селі Табашино у Республіці Марій Ел у Росії атаковано Марійський нафтопереробний завод. Це за 1000 кілометрів від України.

Серед продуктів заводу прямогонний бензин, дизельне і судове паливо, мазут та інші нафтопродукти. Він здатний переробляти понад 1,6 мільйона тонн нафти в рік і є одним з найбільших підпримство республіки. Понад 70% зовнішньоекономічного обороту Марій Ел припадає на цей НПЗ.

Завод розташований біля магістрального нафтопроводу "Сургут-Полоцьк".

Фото пожежі було зроблено у населеному пункті Оршанки, а геолокація зйомки вказує на те, що велика пожежа майже напевне походить з Марійського НПЗ.



Пожежа на Марійському НПЗ та аналіз місця зйомки / Фото телеграм-каналу Supernova+



Розташування Марійського НПЗ / Фото телеграм-каналу Supernova+

