Місцеві жителі повідомляють про яскраве світіння над містом. Про це інформує 24 канал із посиланням на телеграм-канали.
Читайте також У Бєлгородській області російська техніка тоне у болоті після підриву дамби водосховища
Що відомо про пожежу в Башкортостані?
Офіційних коментарів від влади поки немає, проте у місцевих онлайн-спільнотах припускають, що загорілося Канчуринське управління підземного зберігання газу, розташоване на околиці міста.
Очільник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко прокоментував ситуацію з пожежею в нафтосховищі в Росії.
Через низькі температури вони (росіяни, – 24 Канал) не можуть збалансувати запаси тому окремі регіони просто замерзнуть,
– написав Андрющенко.
Кумертау є адміністративним центром Кумертауського міського округу Башкортостану, розташованим за 250 кілометрів на південь від Уфи і за 102 кілометри на південь від Стерлітамака.
Місто відоме видобутком газу та вугілля. Видобуток бурого вугілля веде комбінат "Башкируголь" на Бабаєвському родовищі, а газ видобувають у околицях, де й розташоване підземне сховище.
Подібні "надзвичайні ситуації" у Росії
Росія втратила ударний вертоліт Ка-52 (52М) разом з екіпажем. За даними джерел, вертоліт знищили під час відбиття українського нальоту безпілотників, імовірно, унаслідок "дружнього вогню" російської ППО, яка могла сплутати вертоліт із ціллю через близьке розташування дрона.
Напередодні в Москві та передмісті російська протиповітряна оборона нібито збила 21 дрон, що прямував до міста. У різних районах Москви лунали вибухи, навіть тимчасово закрили аеропорт Домодєдово.
До того ж ЗСУ днями завдали удару по дамбі Бєлгородського водосховища, що суттєво ускладнить логістику російських військ та може посилити паніку серед окупантів.
Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко пояснив у ефірі 24 Каналу, що тепер цю територію загарбники використовуватимуть мінімально, тож серйозного наступу з цього напрямку не очікується.