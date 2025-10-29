Місцеві жителі повідомляють про яскраве світіння над містом. Про це інформує 24 канал із посиланням на телеграм-канали.

Читайте також У Бєлгородській області російська техніка тоне у болоті після підриву дамби водосховища

Що відомо про пожежу в Башкортостані?

Офіційних коментарів від влади поки немає, проте у місцевих онлайн-спільнотах припускають, що загорілося Канчуринське управління підземного зберігання газу, розташоване на околиці міста.

Очільник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко прокоментував ситуацію з пожежею в нафтосховищі в Росії.

Через низькі температури вони (росіяни, – 24 Канал) не можуть збалансувати запаси тому окремі регіони просто замерзнуть,

– написав Андрющенко.

Кумертау є адміністративним центром Кумертауського міського округу Башкортостану, розташованим за 250 кілометрів на південь від Уфи і за 102 кілометри на південь від Стерлітамака.

Місто відоме видобутком газу та вугілля. Видобуток бурого вугілля веде комбінат "Башкируголь" на Бабаєвському родовищі, а газ видобувають у околицях, де й розташоване підземне сховище.

Подібні "надзвичайні ситуації" у Росії