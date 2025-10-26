На околицях Москви чути вибухи. На ворожу столицю летять безпілотники. Про це, зокрема, повідомляє мер міста Сергій Собянін, передає 24 Канал.

Дивіться також Ракета "необмеженої дальності": чи справді "Буревестник" настільки небезпечний, як заявив Путін

Що відомо про атаку на Москву 26 жовтня?

26 жовтня у період з 20:49 по 21:11 Собянін заявляв про збиття 4 дронів, які прямували на Москву. За словами чиновника, на місці падіння уламків працюють спеціалісти екстренних служб.

Тим часом телеграм-канали публікують відео, на яких чути, як у Москві лунають вибухи. Також зазначається, що в місті є влучання. Зокрема, на одному із фото, поширеному у мережі, видно стовп диму.

Після влучання у Москві щось горить / Фото соцмережі

Приліт дрона у Москві: дивіться відео

Росіяни лякаються вибухів: дивіться відео

Атаку на столицю агресора підтвердив і керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Нагадаємо, що вдень під Москвою безпілотник уразив нафтобазу у Серпухово. Вона загорілася.

Що відомо про останні атаки України на Росію?

На заводі "Пластмасс" в Копєйську Челябінської області сталася пожежа, ймовірно, через атаку дронів. Місто розташоване за 1 700 кілометрів від адміністративних кордонів України.