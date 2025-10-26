26 жовтня російський диктатор відвідав один із пунктів управління об'єднаного угруповання військ і провів нараду з начальником Генштабу Валерієм Герасимовим. Той розказав про успіхи випробування "Буревестника", передає 24 Канал із посиланням на Defense Express.

Що відомо про російську ракету "необмеженої дальності"?

За словами Герасимова, політ ракети тривав 15 годин. За цей проміжок часу снаряд подолав 14 тисяч кілометрів. Це означає, що ракета має середню швидкість – 933 кілометри за годину.

Розробляти "унікальну" ракету росіяни почали ще наприкінці 2001 року. Публічно вони розповіли про це лише навесні 2018 року. Саме тоді ракета отримала офіційну назву "Буревестник".

За даними західних аналітиків, Росія провела з десяток випробувань "Буревестника". Кажуть, що успішними з них були лише один – два.

За класифікацією "Буревестник" є міжконтинентальною крилатою ракетою глобальної дальності. Йдеться про те, що вона може уражати цілі у будь-якій точці світу.

Ймовірний вигляд 9М730 "Буревестник" і транспортно-пусковий контейнер до ракети / Фото з відкритих джерел

Загалом програма "Буревестник" залишається досить секретною, відомі лише деякі моменти. Головна особливість – ядерна силова установка: реактор нагріває повітря до дуже високої температури, і ця гаряча маса створює реактивну тягу. Для запуску ракети з наземної ділянки застосовується звичайний твердопаливний прискорювач.

Є дані про довжину фюзеляжу. Вона становить близько 12 метрів (після відокремлення прискорювача залишається приблизно 9 метрів). Шарнірна частина ракети – еліпсоїдна – має довжину близько 1 – 1,5 метра.

Раніше в ЗМІ припускали, що швидкість ракети буде дозвуковою. Проте в інтернеті з'явилася інфографіка, яка вказує межі швидкості від 850 до 1300 кілометрів за годину.

Така швидкість, а також немаленькі розміри ракет, спростовують заяви російської пропаганди про неможливість перехоплення цієї ракети.

Серед головних небезпек "Буревестника":

високий рівень маневрування, який ускладнюватиме збиття ракети;

здатність ракети "фактично нескінченно" перебувати у повітрі, що дозволяє завдавати справді неочікуваних ударів по тих чи інших об'єктах.

Водночас, якщо ракета довго перебуватиме в повітрі, її відносно неважко буде вразити винищувачам.

