Росіяни оснастили 450-кілограмову бойову частини "Іскандера" набором контактних датчиків підриву. Саме вони мають забезпечити її підрив за будь-яких умов, передає 24 Канал із посиланням на Defense Express.
Що відомо про модернізацію "Іскандерів-К"?
Відомо, що аналогічне рішення раніше було використано у бойових частинах іншої крилатої ракети, але вже повітряного базування, – Х-101.
Нова бойова частина "Іскандера-К" / Фото Defense Express
На фото снаряду, яке отримало від власних джерел видання, можна помітити п'ять таких датчиків, частина з яких у захисних пластмасових ковпачках коричневого кольору.
Водночас експерти зауважили, що наявність фото модернізованої бойової частини "Іскандера-К" свідчить про те, що датчики не завжди справляється із своєю задачею.
"Іскандер-К": що це за ракета?
Є наземною версією морської ракети "Калібр". Офіційно заявлена дальність становить до 500 кілометрів, однак за оцінками західних експертів вона може сягати 1500 – 2500 кілометрів. Ракета летить на малих висотах, огинаючи рельєф, що робить її важкою для виявлення та перехоплення. Боєголовки можуть бути різними: осколково-фугасні, касетні, проникаючі, а також потенційно ядерні.
Що відомо про російську атаку на Кабмін?
- Під час наймасованішої атаки з початку повномасштабного вторгнення російська повітряна ціль влучила у будівлю Кабміну. Виникла пожежа, яку згодом загасили. На щастя, минулося без постраждалих.
- Спершу повідомлялося, що у будівлю уряду влучив "Шахед", однак пізніше стало відомо, що це був "Іскандер-К". Бойова частина крилатої ракети не вибухнула.
- Ракета містила близько 35 компонентів американського виробництва, а також деталі з Японії, Великої Британії, Швейцарії, Білорусі та Росії.