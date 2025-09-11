Росіяни оснастили 450-кілограмову бойову частини "Іскандера" набором контактних датчиків підриву. Саме вони мають забезпечити її підрив за будь-яких умов, передає 24 Канал із посиланням на Defense Express.

Що відомо про модернізацію "Іскандерів-К"?

Відомо, що аналогічне рішення раніше було використано у бойових частинах іншої крилатої ракети, але вже повітряного базування, – Х-101.

Нова бойова частина "Іскандера-К" / Фото Defense Express

На фото снаряду, яке отримало від власних джерел видання, можна помітити п'ять таких датчиків, частина з яких у захисних пластмасових ковпачках коричневого кольору.

Водночас експерти зауважили, що наявність фото модернізованої бойової частини "Іскандера-К" свідчить про те, що датчики не завжди справляється із своєю задачею.

"Іскандер-К": що це за ракета?

Є наземною версією морської ракети "Калібр". Офіційно заявлена дальність становить до 500 кілометрів, однак за оцінками західних експертів вона може сягати 1500 – 2500 кілометрів. Ракета летить на малих висотах, огинаючи рельєф, що робить її важкою для виявлення та перехоплення. Боєголовки можуть бути різними: осколково-фугасні, касетні, проникаючі, а також потенційно ядерні.

