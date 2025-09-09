Серед іноземних виробників – Texas Instruments, Analog Devises та Altera (США), College Electronics Ltd (Велика Британія), Fujitsu (Японія), Traco Power (Швейцарія), АТ "Інтеграл" (Білорусь), АТ "Мікрон", АТ "Виробнича асоціація "Стріла", АТ "Ангстрем", АТ "Дослідницько-конструкторське бюро "Ексітон", "Карачевський завод "Електродеталь" (Росія).

Власюк каже, що порівняно з попередніми роками, компонентів з Європи та США стало менше. А кількість деталей з Росії та Білорусі навпаки – виросла. Всю інформацію про іноземні деталі в російській ракеті передали партнерам для санкційного реагування.

Під час атаки 7 вересня у Києві була пошкоджена будівля Уряду, дах і верхні поверхи. Ракета не вибухнула, але виникла пожежа, яка швидко розповсюдилася через велику кількість дерев'яних конструкцій.

У МВС зауважили, що наразі очікуються результати експертизи, щоб точно впевнитися, що це був "Іскандер". У будь-якому випадку там наголошують, що росіяни цілили саме в урядовий квартал.

Defense Express пише, що як і в абсолютній більшості всіх інших зразків російського озброєння, у ракеті "Іскандер", яка влучила по Кабміну, також активно використовуються західні мікроелектронні компоненти з цивільного ринку, які виробляються у Китаї.