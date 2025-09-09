Среди иностранных производителей – Texas Instruments, Analog Devises и Altera (США), College Electronics Ltd (Великобритания), Fujitsu (Япония), Traco Power (Швейцария), АО "Интеграл" (Беларусь), АО "Микрон", АО "Производственная ассоциация "Стрела", АО "Ангстрем", АО "Исследовательско-конструкторское бюро "Экситон", "Карачевский завод "Электродеталь" (Россия).

Власюк говорит, что по сравнению с предыдущими годами, компонентов из Европы и США стало меньше. А количество деталей из России и Беларуси наоборот – выросло. Всю информацию об иностранных деталях в российской ракете передали партнерам для санкционного реагирования.

Во время атаки 7 сентября в Киеве было повреждено здание правительства, крыша и верхние этажи. Ракета не взорвалась, но возник пожар, который быстро распространился из-за большого количества деревянных конструкций.

В МВД отметили, что сейчас ожидаются результаты экспертизы, чтобы точно убедиться, что это был "Искандер". В любом случае там отмечают, что россияне целились именно в правительственный квартал.

Defense Express пишет, что как и в абсолютном большинстве всех других образцов российского вооружения, в ракете "Искандер", которая попала по Кабмину, также активно используются западные микроэлектронные компоненты с гражданского рынка, которые производятся в Китае.