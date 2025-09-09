Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Уполномоченного по вопросам санкционной политики Владислава Власюка.
Из чего состоял "Искандер", что попал в Кабмин?
Как отметил Владислав Власюк, по Кабмину попал "Искандер" 9М727. Боевая часть ракеты не сработала, предварительно – из-за поражения цели. Пожар возник в результате возгорания горючего.
Аналогичный исследованный "свежий" "Искандер" содержит около 35 компонентов американского производства, 1 – японского, 1 – британского, 1 – швейцарского, 5 – белорусского и 57 российского,
– рассказал Уполномоченный.
Среди иностранных производителей – Texas Instruments, Analog Devises и Altera (США), College Electronics Ltd (Великобритания), Fujitsu (Япония), Traco Power (Швейцария), АО "Интеграл" (Беларусь), АО "Микрон", АО "Производственная ассоциация "Стрела", АО "Ангстрем", АО "Исследовательско-конструкторское бюро "Экситон", "Карачевский завод "Электродеталь" (Россия).
Власюк говорит, что по сравнению с предыдущими годами, компонентов из Европы и США стало меньше. А количество деталей из России и Беларуси наоборот – выросло. Всю информацию об иностранных деталях в российской ракете передали партнерам для санкционного реагирования.
Что известно об ударе по Кабмину?
Во время атаки 7 сентября в Киеве было повреждено здание правительства, крыша и верхние этажи. Ракета не взорвалась, но возник пожар, который быстро распространился из-за большого количества деревянных конструкций.
В МВД отметили, что сейчас ожидаются результаты экспертизы, чтобы точно убедиться, что это был "Искандер". В любом случае там отмечают, что россияне целились именно в правительственный квартал.
Defense Express пишет, что как и в абсолютном большинстве всех других образцов российского вооружения, в ракете "Искандер", которая попала по Кабмину, также активно используются западные микроэлектронные компоненты с гражданского рынка, которые производятся в Китае.
The Telegraph пишет, что удар по Кабмину мог быть частью большой стратегии Кремля. Однако, как отмечают аналитики, возникает вопрос, действительно ли Россия готова спровоцировать в ответ украинские удары дронами по правительственным зданиям в Москве.