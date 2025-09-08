Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на united24.media.
Смотрите также В здание Кабмина влетел не "Шахед", а "Искандер"
Как враг атаковал ракетой здание Кабмина?
Российские оккупанты в ночь на 7 сентября в очередной раз терроризировали Киев. Там в результате атаки произошло возгорание в здании Кабмина.
Так, впервые из-за вражеской атаки повреждено здание правительства, крыша и верхние этажи,
– информировала тогда глава правительства Свириденко и показала, как выглядит здание изнутри.
По предварительной информации, в здание Кабинета министров Украины попал "Искандер".
Удар вражеской ракеты в здание Правительства: смотрите видео
Смотрите также "Россия не хочет мира", "террор становится наглее": как в Европе реагируют на массированную атаку по Украине
Россия била по Украине ночью 7 сентября: детали
- В воскресенье, 7 сентября, россияне нанесли комбинированный удар по Украине. Для атаки они применили ударные БпЛА и ракеты наземного базирования.
- Тогда враг использовал 823 средства воздушного нападения.
- Войско Кремля запустило 810 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.
- Кроме этого, захватчики атаковали 13 ракетами, в частности, 9 крылатыми ракетами "Искандер-К" и 4 баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23.
- По состоянию на утро 7 сентября, по данным Воздушных сил, было зафиксировано попадание 9 ракет и 54 ударных БпЛА на 33 локациях, падение сбитых (обломки) на 8 локациях.