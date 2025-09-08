Про це пише 24 Канал з посиланням на united24.media.
Як ворог атакував ракетою будівлю Кабміну?
Російські окупанти в ніч проти 7 вересня вкотре тероризували Київ. Там внаслідок атаки сталося займання у будівлі Кабміну.
Так, вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду, дах і верхні поверхи,
– інформувала тоді глава уряду Свириденко і показала, який вигляд має будівля зсередини.
За попередньою інформацією, у будівлю Кабінету міністрів України влучив "Іскандер".
Росія била по Україні вночі 7 вересня: деталі
- В неділю, 7 вересня, росіяни завдали комбінованого удару по Україні. Для атаки вони застосували ударні БпЛА та ракети наземного базування.
- Тоді ворог використав 823 засоби повітряного нападу.
- Військо Кремля запустило 810 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.
- Крім цього, загарбники атакували 13 ракетами, зокрема, 9 крилатими ракетами "Іскандер-К" та 4 балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23.
- Станом на ранок 7 вересня, за даними Повітряних сил, було зафіксовано влучання 9 ракет і 54 ударних БпЛА на 33 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.