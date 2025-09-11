Россияне оснастили 450-килограммовую боевую часть "Искандера" набором контактных датчиков подрыва. Именно они должны обеспечить ее подрыв при любых условиях, передает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

Что известно о модернизации "Искандеров-К"?

Известно, что аналогичное решение ранее было использовано в боевых частях другой крылатой ракеты, но уже воздушного базирования, – Х-101.

Новая боевая часть "Искандера-К" / Фото Defense Express

На фото снаряда, которое получило от собственных источников издание, можно заметить пять таких датчиков, часть из которых в защитных пластмассовых колпачках коричневого цвета.

В то же время эксперты отметили, что наличие фото модернизированной боевой части "Искандера-К" свидетельствует о том, что датчики не всегда справляется со своей задачей.

"Искандер-К": что это за ракета?

Є наземной версией морской ракеты "Калибр". Официально заявленная дальность составляет до 500 километров, однако по оценкам западных экспертов она может достигать 1500 – 2500 километров. Ракета летит на малых высотах, огибая рельеф, что делает ее тяжелой для обнаружения и перехвата. Боеголовки могут быть разными: осколочно-фугасные, кассетные, проникающие, а также потенциально ядерные.

