Россияне оснастили 450-килограммовую боевую часть "Искандера" набором контактных датчиков подрыва. Именно они должны обеспечить ее подрыв при любых условиях, передает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.
Что известно о модернизации "Искандеров-К"?
Известно, что аналогичное решение ранее было использовано в боевых частях другой крылатой ракеты, но уже воздушного базирования, – Х-101.
Новая боевая часть "Искандера-К" / Фото Defense Express
На фото снаряда, которое получило от собственных источников издание, можно заметить пять таких датчиков, часть из которых в защитных пластмассовых колпачках коричневого цвета.
В то же время эксперты отметили, что наличие фото модернизированной боевой части "Искандера-К" свидетельствует о том, что датчики не всегда справляется со своей задачей.
"Искандер-К": что это за ракета?
Є наземной версией морской ракеты "Калибр". Официально заявленная дальность составляет до 500 километров, однако по оценкам западных экспертов она может достигать 1500 – 2500 километров. Ракета летит на малых высотах, огибая рельеф, что делает ее тяжелой для обнаружения и перехвата. Боеголовки могут быть разными: осколочно-фугасные, кассетные, проникающие, а также потенциально ядерные.
Что известно о российской атаке на Кабмин?
- Во время самой массированной атаки с начала полномасштабного вторжения российская воздушная цель попала в здание Кабмина. Возник пожар, который впоследствии потушили. К счастью, обошлось без пострадавших.
- Сначала сообщалось, что в здание правительства попал "Шахед", однако позже стало известно, что это был "Искандер-К". Боевая часть крылатой ракеты не взорвалась.
- Ракета содержала около 35 компонентов американского производства, а также детали из Японии, Великобритании, Швейцарии, Беларуси и России.