Зокрема, це відповідь Кремля на санкції з боку США. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

"Те, що це робиться зараз – це, на мій погляд, елемент ядерного тиску. У них нічого не залишається для того, щоб здійснювати такий тиск. Тому вони нещодавно провели навчання "ядерної тріади", – вважає він.

Які країни можуть бути цілями?

Дальність ракети 3М-14С з сімейства ракет "Калібр" для російської армії оцінюється у 1500 – 2500 кілометрів. Ігор Романенко зазначив, що з такої дальності цілями могли б бути насамперед Україна та східні країни НАТО. Однак, ймовірно, це тиск на громадян Європи.

Путін хоче показати свою перевагу на цей четвертий рік війни, що вони досягнули якихось суттєвих результатів, які він заявляв на початку щодо війни не стільки проти України, як проти НАТО. Для того, щоб показати свою потужність, результативність і так далі,

– припустив військовий експерт.

Ядерні "Калібри" у Росії: що відомо?