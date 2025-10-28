Про це пише 24 Канал з посиланням на видання The Insider.
Що відомо про падіння російського вертольота 27 жовтня?
Напередодні Росія втратила ударний вертоліт Ка-52 (52М). Він упав під час виконання роботи разом з екіпажем. Пілоти загинули.
Гелікоптер був знищений під час відбиття нальоту українських безпілотників на територію Росії. Ймовірно, це був "дружній вогонь", адже судно могла збити російська протиповітряна оборона, сплутавши його з повітряною ціллю. Пишуть, що вертоліт був поруч із дроном, а тому військові просто промахнулися.
Видання підрахувало, що Росія за час повномасштабної війни в Україні втратила щонайменше 17 суден військової авіації саме через свою ж ППО. Серед них – чотири Су-35, три Су-34, два А-50, Су-27, Су-30 та Іл-22, а також п'ять вертольотів.
13 червня під час виконання завдання впав російський військовий літак Су-25. Пілот вижив. Це судно використовувалося для проведення боїв проти України.
На аеродромі "Кряж" у Самарі 17 квітня 2024 року знищили транспортний вертоліт Мі-8, який коштує від 10 до 15 мільйонів доларів. У ГУР повідомили, що окупанти використовували уражене судно під час війни перевозив зброю та окупантів.
У березні 2024 року в районі Кварцової гори в Магаданській області можливо через несправний двигун впав російський вертоліт Мі-8. Тоді один член екіпажу загинув і ще двоє отримали тяжкі травми.