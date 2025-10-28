Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание The Insider.
Что известно о падении российского вертолета 27 октября?
Накануне Россия потеряла ударный вертолет Ка-52 (52М). Он упал во время выполнения работы вместе с экипажем. Пилоты погибли.
Вертолет был уничтожен во время отражения налета украинских беспилотников на территорию России. Вероятно, это был "дружественный огонь", ведь судно могла сбить российская противовоздушная оборона, спутав его с воздушной целью. Пишут, что вертолет был рядом с дроном, а потому военные просто промахнулись.
Издание подсчитало, что Россия за время полномасштабной войны в Украине потеряла не менее 17 судов военной авиации именно из-за своей же ПВО. Среди них – четыре Су-35, три Су-34, два А-50, Су-27, Су-30 и Ил-22, а также пять вертолетов.
Россия потеряла не один самолет: последние новости
13 июня во время выполнения задания упал российский военный самолет Су-25. Пилот выжил. Это судно использовалось для проведения боев против Украины.
На аэродроме "Кряж" в Самаре 17 апреля 2024 года был уничтожен транспортный вертолет Ми-8, который стоит от 10 до 15 миллионов долларов. В ГУР сообщили, что оккупанты использовали пораженное судно во время войны перевозил оружие и оккупантов.
В марте 2024 года в районе Кварцевой горы в Магаданской области возможно из-за неисправного двигателя упал российский вертолет Ми-8. Тогда один член экипажа погиб и еще двое получили тяжелые травмы.