Что известно о падении российского вертолета 27 октября?

Накануне Россия потеряла ударный вертолет Ка-52 (52М). Он упал во время выполнения работы вместе с экипажем. Пилоты погибли.

Вертолет был уничтожен во время отражения налета украинских беспилотников на территорию России. Вероятно, это был "дружественный огонь", ведь судно могла сбить российская противовоздушная оборона, спутав его с воздушной целью. Пишут, что вертолет был рядом с дроном, а потому военные просто промахнулись.

Издание подсчитало, что Россия за время полномасштабной войны в Украине потеряла не менее 17 судов военной авиации именно из-за своей же ПВО. Среди них – четыре Су-35, три Су-34, два А-50, Су-27, Су-30 и Ил-22, а также пять вертолетов.

