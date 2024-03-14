Российские телеграм-каналы пишут, что вертолет Ми-8 с вахтовиками упал в районе Кварцевой горы в Магаданской области. На борту находились люди, есть погибшие и пострадавшие, передает 24 Канал.
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Двигатель оказался неисправным
Вероятно, причиной жесткой посадки Ми-8 стала неисправность двигателя. О ней пилоты сообщили на 13 километре полета. Двигатель якобы отказал из-за того, что вертолет попал в снежный заряд. Пришлось совершить аварийную посадку.
В то же время информация о жертвах и пострадавших разнится. Некоторые российские телеграмм-каналы пишут, что на борту находились 20 человек, в частности, 3 члена экипажа.
Сообщают, что предварительно один человек погиб и еще двое получили тяжелые травмы. Общая вместимость вертолета – 22 человека.
Вертолет летел по маршруту Сопка Кварцова – Омсукчан. Компания, выполнявшая транспортировку вахтовиков, – "Дальнереченск Авиа".
В России упал Ил-76
- Недавно в Иваново упал Ил-76. На борту военного-транспортного самолета находились пилоты из Оренбургской и Тверской областей. Об этом пишут россияне в соцсетях и вражеские телеграмм-каналы.
- Командиром этого самолета мог быть 33-летний Махмуд Г. Предварительно, этот оккупант должен был выйти на пенсию еще в прошлом году, однако он решил продолжить служить в армии государства-террориста. Этот захватчик поставлял боеприпасы оккупантам.
- В соцсетях появилась неофициальная и непроверенная информация о том, что на борту Ил-76 могли быть топофицеры. А именно операторы комплекса дальней радиолокационной разведки.