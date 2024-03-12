Недавно в Иваново упал Ил-76. На борту военного-транспортного самолета находились пилоты из Оренбургской и Тверской областей. Об этом пишут россияне в соцсетях и вражеские телеграм-каналы.

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Что известно о пилотах

По неофициальной информации из соцсетей, на борту Ил-76 в частности могли быть оренбургские пилоты из 117-го военно-транспортного авиационного полка. Мэр Оренбурга Сергей Салмин подтвердил российским СМИ информацию о гибели 5 оренбургских пилотов в результате падения Ил-76.

Командиром этого самолета мог быть 33-летний Махмуд Г. Предварительно, этот оккупант должен был выйти на пенсию еще в прошлом году, однако он решил продолжить служить в армии государства-террориста. Этот захватчик поставлял боеприпасы оккупантам.

К слову, СМИ страны-агрессорки написали некролог, но скрыли фамилию и заблюрили фотографию своего "героя".

Командир самолета Ил-76 Махмуд Г. / Фото из соцсетей

Кто еще мог быть на борту

В соцсетях появилась неофициальная и непроверенная информация о том, что на борту Ил-76 могли быть топ-офицеры. А именно операторы комплекса дальней радиолокационной разведки.

Ил-76 упал возле аэродрома "Северный" в Ивановской области. Это место может быть одной из баз для российских самолетов ДРЛО, в частности А-50.

Что еще известно об инциденте