Во вторник, 12 марта, менее чем через час после появления соответствующего сообщения в СМИ, Кремль подтвердил информацию о катастрофе. В то же время в этом материале 24 Канал показывает на карте, где именно неудачно приземлился российский Ил-76.
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Куда упал российский Ил-76: карта
Минобороны России заявило, что именно во время учебного полета у самолета загорелся двигатель. Как видно из кадров в сети, произошло это во время разворота, после чего пилот пытался долететь до аэродрома "Северный", однако понял в конце концов, что это невозможно.
Где расположена база, на которой враг держал Ил-76: смотрите на карте от Google maps
В общем авиасудно пробыло в воздухе около нескольких минут, а потом пилот пытался отвести Ил-76 от жилых застроек. Так оно и приземлилось в районе кладбища, расположенного неподалеку от населенного пункта Богородское Ивановской области.
Расположение кладбища, в районе которого упал Ил-76: смотрите на карте от Google maps
Смеем предположить, что возгорание двигателя этого самолета является следствием санкций, наложенный Западом на авиационную отрасль России. Собственно, после начала полномасштабного вторжения страны Европы и США сделали все возможное, чтобы Кремль имел проблемы с самолетами.
Еще в конце 2023 года аналитики отмечали, что с каждым месяцем трудности в качественном обслуживании авиасудов только накапливаются. Это приводит в конце концов к авариям, поломкам и другим проблемам.
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Напоследок расскажем о характеристиках российского самолета Ил-76:
- судно, в зависимости от модификации, способно доставлять грузы максимальной массой от 28 до 60 тонн на расстояние до 4,2 тысячи километров;
- крейсерская скорость – от 770 до 800 километров в час; все кабины Ил-76 герметизированы, что дает возможность перевозить от 145 до 225 воинов;
- масса пустого самолета составляет от 40 до 60 тонн, в то время как максимальная взлетная масса – от 157 до 210 тонн.