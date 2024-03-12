Во вторник, 12 марта, менее чем через час после появления соответствующего сообщения в СМИ, Кремль подтвердил информацию о катастрофе. В то же время в этом материале 24 Канал показывает на карте, где именно неудачно приземлился российский Ил-76.

Смотрите также Двигатель вспыхнул во время разворота: появились кадры последних минут полета российского Ил-76

Куда упал российский Ил-76: карта

Минобороны России заявило, что именно во время учебного полета у самолета загорелся двигатель. Как видно из кадров в сети, произошло это во время разворота, после чего пилот пытался долететь до аэродрома "Северный", однако понял в конце концов, что это невозможно.

Где расположена база, на которой враг держал Ил-76: смотрите на карте от Google maps

В общем авиасудно пробыло в воздухе около нескольких минут, а потом пилот пытался отвести Ил-76 от жилых застроек. Так оно и приземлилось в районе кладбища, расположенного неподалеку от населенного пункта Богородское Ивановской области.

Расположение кладбища, в районе которого упал Ил-76: смотрите на карте от Google maps

Смеем предположить, что возгорание двигателя этого самолета является следствием санкций, наложенный Западом на авиационную отрасль России. Собственно, после начала полномасштабного вторжения страны Европы и США сделали все возможное, чтобы Кремль имел проблемы с самолетами.

Еще в конце 2023 года аналитики отмечали, что с каждым месяцем трудности в качественном обслуживании авиасудов только накапливаются. Это приводит в конце концов к авариям, поломкам и другим проблемам.

Смотрите также Неконтролируемый полет․ Состояние гражданской авиации приближает Россию к самолетопаду – документы

Напоследок расскажем о характеристиках российского самолета Ил-76: