У вівторок, 12 березня, за менш ніж годину після появи відповідного повідомлення у ЗМІ, Кремль підтвердив інформацію про катастрофу. Водночас у цьому матеріалі 24 Канал показує на карті, де саме невдало приземлився російський Іл-76.
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Куди впав російський Іл-76: карта
Міноборони Росії заявило, що саме під час навчального польоту в літака загорівся двигун. Як видно з кадрів у мережі, сталося це під час розвороту, після чого пілот намагався долетіти до аеродрому "Північний", однак зрозумів зрештою, що це неможливо.
Де розташована база, на якій ворог тримав Іл-76: дивіться на карті від Google maps
Загалом авіасудно пробуло в повітрі близько декількох хвилин, а потім пілот намагався відвести Іл-76 від житлових забудов. Так воно й приземлилось у районі кладовища, розташованого неподалік від населеного пункту Богородське Івановської області.
Розташування кладовища, у районі якого впав Іл-76: дивіться на карті від Google maps
Сміємо припустити, що загоряння двигуна цього літака є наслідком санкцій, накладений Заходом на авіаційну галузь Росії. Власне, після початку повномасштабного вторгнення країни Європи й США зробили усе можливе, аби Кремль мав проблеми з літаками.
Ще наприкінці 2023 року аналітики зазначали, що з кожним місяцем труднощі в якісному обслуговуванні авіасуден лише накопичується. Це призводить зрештою до аварій, поломок та інших негараздів.
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Наостанок розповімо про характеристики російського літака Іл-76:
- судно, залежно від модифікації, здатне доставляти вантажі максимальною масою від 28 до 60 тонн на відстань до 4,2 тисячі кілометрів;
- крейсерська швидкість – від 770 до 800 кілометрів на годину; усі кабіни Іл-76 герметизовані, що дає можливість перевозити від 145 до 225 вояків;
- маса порожнього літака становить від 40 до 60 тонн, у той час як максимальна злітна маса – від 157 до 210 тонн.