Що відомо про літаки Іл-76, скільки загалом їх є в Росії, а також як вони використовуються у війні проти України та яку загрозу несуть – читайте в матеріалі 24 Каналу.

До теми ІЛ-76, який впав на Бєлгородщині, перевозив ракети для С-300

Важливо! У Міноборони наразі не можуть підтвердити, що літак уразили українські Сили оборони, оскільки "ще з’ясовують інформацію".



Тим часом у відповідь на російські вкиди, в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими заявили, що збирають та аналізують інформацію, тому просять дочекатися офіційних заяв від влади.

Що відомо про Іл-76

Іл-76 – це стара радянська машина, якій вже за 50 років. Проєкт розробили ще в ДКБ Іллюшина під керівництвом авіаконструктора Генриха Новожилова в часи притомного Брежнєва. Свій перший політ літак здійснив у 1971 році, а через 4 роки пішов у серію.

На свій час він був доволі передовим – це перший в СРСР військово-транспортний літак із турбореактивними двигунами.

Призначення Іл-76 – перевезення великих вантажів, зокрема й техніки та живої сили. Зоряний час Іл-76 припав на час радянське вторгнення до Афганістану – тоді літак (разом з АН-12 та АН-22) використовували як робочу конячку для перекидання вояків, техніки та всього необхідного окупаційному контингенту.

Довідково! Іл-76 (залежно від модифікації) здатний доставляти вантажі максимальною масою 28 – 60 тонн на відстань до 4,2 тисячі кілометрів із крейсерською швидкістю 770 – 800 кілометрів на годину. Усі кабіни Іл-76 герметизовані, що дає можливість перевозити 145 (у двопалубному варіанті літака – 225) військових.



Зокрема, літаки були помічені у перельотах із Дагестану, Далекого Сходу, а також під час перекидання сил до Білорусі та тимчасово окупованого Криму.

Ці літаки є як у росіян, так і в України, а ще Індії та навіть Лівії, Китаю та КНДР. Що не дивно – це радянський спадок.

Іл-76: характеристики та вартість

Екіпаж – 6 – 7 осіб;

Розмах крила – 50,5 метра;

Довжина – 46,59 метра;

Висота літака – 14,76 метра;

Площа крила – 300 м²;

Маса порожнього літака – 40 – 60 тонн;

Максимальна злітна маса – 157 – 210 тонн;

Тип двигуна – чотири турбореактивних двигуни Д-30кп;

Максимальна швидкість – 900 кілометрів на годину;

Крейсерська швидкість – 750 – 800 км/год;

Практична дальність польоту – 4,2 тисячі кілометра;

Практична стеля – 13 тисячі метрів;

Запас палива – 109,5 тонн;

Витрата палива – приблизно 8 тонн на годину.



Характеристики Іл-76 / Інфографіка "Факти" ICTV

Нині його приблизна вартість – 27 мільйонів доларів, але для росіян його ціна значна вища, адже вони розтринькали радянський технологічний спадок і нині з великими труднощами навіть роблять ремонт старих машин і проводять техобслуговування, а про будівництво нових літаків навіть і не мріють.

Іл-76 – дуже важлива машина для росіян, ці літаки використовують не лише як транспортні чи десантні. Перероблені та модифіковані, вони виконують функції РЕБ та управління. Так, нещодавно збитий ЗСУ над Азовським морем літак А-50 – є глибокою модифікацією Іл-76.

Скільки Іл-76 є в Росії

Російські Повітряно-космічні сили Росії налічують близько 122 літаки Іл-76 різних модифікацій, що входить до складу дев'яти полків військово-транспортної авіації Росії та авіаційного навчального центру. Проте кількість цих 122 літаків не враховує знищені або пошкоджені літаки в ніч проти 30 серпня 2023, а також літак, що був знищений у 2022 році під Рязанню. Про це в коментарі "Фактам" ICTV розповів авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова Валерій Романенко.

Водночас, як заявив Романенко, ще 10 Іл-76 є в Росгвардії, 2 – 3 літаки у Прикордонної служби Росії, 6 – 7 у МНС РФ, а також ще декілька серед цивільної авіації.

Загалом, з моменту початку запуску виробництва зазначених літаків у Радянському Союзі, з 1971 року було випущено близько 950 літаків. Водночас близько 100 літаків відійшли на експорт. Також близько 40% цих літаків, які має Росія в резервах, не експлуатується. Певна частина літаків залишалась в країнах пострадянського простору.



Крім того, близько 50 літаків Іл-76 залишилися в Україні після розпаду Радянського Союзу.

Іл-76 на війні проти України

В Іл-76 довга історія катастроф. Його не раз збивали, багато разів він падав сам. 14 червня 2014 році російські терористи в Луганську збили український військовий літак Іл-76, всі 49 людей на борту загинули.

Згодом Україна помстилася – на початку повномасштабного вторгнення Росія спробувала провести десантування окупантів на Київщині за допомогою Іл-76, але ворожа машина стала гарною мішенню для українських Су-27. У перший день повномасштабного вторгнення Росії до України, 24 лютого 2022 року, група журналістів-розслідувачів повідомляла про виліт із Пскова у напрямку Києва 18 літаків Іл-76 для висадження десанту. У перші дні повномасштабної війни українські військові збили два Іл-76 із десантом – у районі Василькова та Білою Церквою Київської області.

За кілька місяців російські воєнкори повідомили, що окупанти планували 24 лютого висадити з Іл-76 парашутний десант за 30 кілометрів від Києва.

Збиття російського літака 25 лютого 2022 року Валерій Залужний назвав прямою помстою за Луганськ. За приблизними оцінками, на борту російського літака було 175 військових. Всі вони загинули у небі над Васильковом.

30 серпня 2023 на Міжнародному аеродромі Хрести під Псковом в результаті нічної атаки дронів були знищені одразу 4 літаки Іл-76.



Залужний про збитий ІЛ-76 / скриншот