Об инциденте российская пресса начала писать ориентировочно в 12:20 12 марта. Очевидцы опубликовали видео и фото с места происшествия, пишет 24 Канал.
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Что известно о жертвах в результате падения Ил-76
Один из российских телеграм-каналов написал, что на борту российского самолета было 15 человек. Все они погибли. В частности, говорится о:
- 8 членах экипажа,
- 7 пассажирах.
Эту же информацию российские пропагандисты сообщили, ссылаясь на российское минобороны.
В минобороны России уже якобы знают причину падения самолета. Мол, в Ил-76 вспыхнул один из двигателей во время взлета.
Кадры падения военно-транспортного самолета Ил-76: смотрите видео
Россияне заявили, что самолет упал недалеко от аэродрома "Северный", где Кремль держит А-50.
В российских телеграм-каналах написали, что якобы уже нашли тела 5 погибших.
Где расположен аэродром "Северный": смотрите на карте ориентировочное место падения самолета
Что известно о падении вражеского самолета
- Российский самолет разбился в городе Иваново Ивановской области. Оккупанты сообщили, что говорится о военно-транспортном Ил-76.
- На месте падения вспыхнул пожар. Губернатор Станислав Воскресенский заявил, что возгорание ликвидировали. Он также подтвердил, что все пилоты на борту погибли.