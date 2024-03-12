Об инциденте российская пресса начала писать ориентировочно в 12:20 12 марта. Очевидцы опубликовали видео и фото с места происшествия, пишет 24 Канал.

Смотрите также Украина может получить шесть F-16 до лета: военный эксперт предположил, как их можно использовать

Что известно о жертвах в результате падения Ил-76

Один из российских телеграм-каналов написал, что на борту российского самолета было 15 человек. Все они погибли. В частности, говорится о:

8 членах экипажа,

7 пассажирах.

Эту же информацию российские пропагандисты сообщили, ссылаясь на российское минобороны.

В минобороны России уже якобы знают причину падения самолета. Мол, в Ил-76 вспыхнул один из двигателей во время взлета.

Кадры падения военно-транспортного самолета Ил-76: смотрите видео

Россияне заявили, что самолет упал недалеко от аэродрома "Северный", где Кремль держит А-50.

В российских телеграм-каналах написали, что якобы уже нашли тела 5 погибших.

Где расположен аэродром "Северный": смотрите на карте ориентировочное место падения самолета

Что известно о падении вражеского самолета

Российский самолет разбился в городе Иваново Ивановской области. Оккупанты сообщили, что говорится о военно-транспортном Ил-76.

На месте падения вспыхнул пожар. Губернатор Станислав Воскресенский заявил, что возгорание ликвидировали. Он также подтвердил, что все пилоты на борту погибли.

Обратите внимание! С начала полномасштабного вторжения СМИ неоднократно писали, что из-за санкций россиянам не хватает деталей к самолетам и другой технике. На днях политтехнолог Борис Тизенгаузен заявил, что у россиян проблемы с авиацией, которая перевозит окружение Путина.