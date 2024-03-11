Авиаотрасль – одна из самых болезненных проблем для оккупантов. Россия почти не может производить компоненты-заменители импорта. Такой информацией с 24 Каналом поделился политтехнолог Борис Тизенгаузен, заметив, поскольку определенные детали к некоторым самолетам производят лишь несколько компаний в мире.

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Почему проблемы начались только сейчас

Политтехнолог рассказал, что Россия пыталась заменить воздушные суда Boeing и Airbus на самолеты Sukhoi Superjet 100. Владимир Путин приказал быстро произвести хотя бы 20 единиц, но получилось изготовить только 2 машины, однако неизвестно, вообще летают ли они. Все остальное производство отложили на 2026 – 2027 годы якобы из-за некоторых "проблем", как заявляют оккупанты. На самом деле они не могут заменить запчасти.

Конечно, некоторые компоненты россияне закупают через компании-прокладки. Однако, например, детали к Boeing производит определенное количество заводов по всему миру. Можно отследить, куда отправились запчасти, но россияне не всегда хотят этим заниматься. Поэтому количество сбоев и непредвиденных обстоятельств скоро существенно увеличится.

Интересно! 6 марта самолет Ту-214 попал в беду в московском аэропорту "Внуково". Во время посадки самолета произошла поломка тормозных колодок одной из боковых стоек шасси. Он не успел вовремя погасить скорость, поэтому едва не выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, где могла бы произойти катастрофа. На борту самолета находились представители Федеральной службы охраны и президентского протокола, возвращавшиеся из командировки.

Если бы в 2022 году Россия не отказалась возвращать западным лизингодателям более 500 самолетов на сумму 20 миллиардов долларов, то уже бы давно половина российских авиасудов не летала. А так, оккупанты разобрали эти самолёты на запчасти и переставили их в другие суда, отметил Тизенгаузен.

Одним словом, с авиа и флотом на земле есть проблематика, и с помощью также,

– отметил Борис Тизенгаузен.

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