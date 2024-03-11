Авиаотрасль – одна из самых болезненных проблем для оккупантов. Россия почти не может производить компоненты-заменители импорта. Такой информацией с 24 Каналом поделился политтехнолог Борис Тизенгаузен, заметив, поскольку определенные детали к некоторым самолетам производят лишь несколько компаний в мире.
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Почему проблемы начались только сейчас
Политтехнолог рассказал, что Россия пыталась заменить воздушные суда Boeing и Airbus на самолеты Sukhoi Superjet 100. Владимир Путин приказал быстро произвести хотя бы 20 единиц, но получилось изготовить только 2 машины, однако неизвестно, вообще летают ли они. Все остальное производство отложили на 2026 – 2027 годы якобы из-за некоторых "проблем", как заявляют оккупанты. На самом деле они не могут заменить запчасти.
Конечно, некоторые компоненты россияне закупают через компании-прокладки. Однако, например, детали к Boeing производит определенное количество заводов по всему миру. Можно отследить, куда отправились запчасти, но россияне не всегда хотят этим заниматься. Поэтому количество сбоев и непредвиденных обстоятельств скоро существенно увеличится.
Если бы в 2022 году Россия не отказалась возвращать западным лизингодателям более 500 самолетов на сумму 20 миллиардов долларов, то уже бы давно половина российских авиасудов не летала. А так, оккупанты разобрали эти самолёты на запчасти и переставили их в другие суда, отметил Тизенгаузен.
Одним словом, с авиа и флотом на земле есть проблематика, и с помощью также,
– отметил Борис Тизенгаузен.
Проблемы оккупантов с авиацией: что известно о последствиях
- В ночь на 9 марта беспилотники атаковали Таганрогский научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева. В результате атаки, предположительно, уже второй раз удалось повредить самолет А-50, который находился не в ангаре, а под открытым небом. Впервые судно поразили на авиабазе "Мачулище" в Беларуси.
- Силы обороны уничтожают вражеские самолеты в 20 раз быстрее, чем Россия может их заменить. За 13 дней было сбито 12 самолетов Су и один А-50. После потерь этих судов, оккупанты существенно снизили количество авиаударов КАБами.
- Кроме этого, в небе над Азовским морем до сих пор не появился самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. После сбития второго судна такого типа, оккупанты не решаются вывести его на дежурство. Более того, среди российских пилотов начались дискуссии.