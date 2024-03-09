На заводе производят некоторые образцы российской авиации, проходят модернизацию и ремонт самолеты. Подробнее 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Что удалось поразить

Военно-политический обозреватель отметил, что на заводе в Таганроге ремонтировался и модернизировался ДРЛВ А-50 после полученных повреждений на авиабазе "Мачулище" в Беларуси еще 26 февраля 2023 года. По неофициальной информации, именно этот самолет удалось повредить во второй раз во время налета БПЛА. Он располагался не в укрытом ангаре, а под открытым небом. А-50 мог получить легкие повреждения фюзеляжа.

Российская сторона заявляет, что все воздушные объекты, которые были над Таганрогом, были уничтожены. Но даже в российских пабликах есть как минимум три видео, которые зафиксировали прилет именно по поверхности. То есть взрывы были не в воздухе как работа ПВО, а именно взрывы, которые происходили на поверхности,

– отметил Коваленко.

О других программах завода

Кроме ремонта и модернизации А-50, научно-технический комплекс имени Г.М.Бериева ведет еще 2 программы: производство самолетов-амфибий Бе-200 и конструирование радиолокационного самолета А-100 "Премьер", что должно стать развитием А-50.

Коваленко рассказал, что изготовление Бе-200 – это старый проект, который россияне начали реализовать еще в 1998 году. Тогда были сделаны первые 2 образца судна на предприятии имени Бериева. После этого самолеты-амфибии производили на Иркутском авиационном заводе с 2003 по 2011 годы. Потом производство снова вернули в Таганрог.

Бе-200 может выполнять различные функции, в частности:

тушение пожаров в чрезвычайных условиях;

проведение разведывательной деятельности над акваториями морей.

Многофункциональность самолетов единодушно не относила их к категориям военных или гражданских. В свое время даже Франция вместе с Россией производила двигатели для этих самолетов,

– отметил Александр Коваленко.

Однако, в 2014 году, когда Россия оккупировала часть территорий Украины, наше государство начало вводить санкции против Москвы. Одной из таких было прекращение поставок двигателей Д-436, которые изготавливались именно для Бе-200.

На замену Д-436 российская частная акционерная компания ОДК "Сатурн" совместно с французской компанией "Safran Aircraft Engines" изготавливать двигатели SaM146. То есть действуют санкции, но предприятие из Франции достаточно успешно сотрудничало с Россией для производства Бе-200.

Почему? Потому что вопрос вот какой: "Бе-200 – военный или гражданский самолет?" Это позволяло им обходить санкции. Несмотря на это, с 2022 года поставки основных компонентов иностранного происхождения приостановились,

– подчеркнул Коваленко.

Россияне достаточно медленно получают комплектующие к самолетам-амфибиям из-за контрабанды. И поэтому с 2021 года оккупанты произвели только один Бе-200, к тому же для Алжира, с которым Россия подписала контракт. А себе страна-агрессор не успевает производить эти самолеты.

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