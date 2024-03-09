На заводе производят некоторые образцы российской авиации, проходят модернизацию и ремонт самолеты. Подробнее 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
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Что удалось поразить
Военно-политический обозреватель отметил, что на заводе в Таганроге ремонтировался и модернизировался ДРЛВ А-50 после полученных повреждений на авиабазе "Мачулище" в Беларуси еще 26 февраля 2023 года. По неофициальной информации, именно этот самолет удалось повредить во второй раз во время налета БПЛА. Он располагался не в укрытом ангаре, а под открытым небом. А-50 мог получить легкие повреждения фюзеляжа.
Российская сторона заявляет, что все воздушные объекты, которые были над Таганрогом, были уничтожены. Но даже в российских пабликах есть как минимум три видео, которые зафиксировали прилет именно по поверхности. То есть взрывы были не в воздухе как работа ПВО, а именно взрывы, которые происходили на поверхности,
– отметил Коваленко.
О других программах завода
Кроме ремонта и модернизации А-50, научно-технический комплекс имени Г.М.Бериева ведет еще 2 программы: производство самолетов-амфибий Бе-200 и конструирование радиолокационного самолета А-100 "Премьер", что должно стать развитием А-50.
Коваленко рассказал, что изготовление Бе-200 – это старый проект, который россияне начали реализовать еще в 1998 году. Тогда были сделаны первые 2 образца судна на предприятии имени Бериева. После этого самолеты-амфибии производили на Иркутском авиационном заводе с 2003 по 2011 годы. Потом производство снова вернули в Таганрог.
Бе-200 может выполнять различные функции, в частности:
- тушение пожаров в чрезвычайных условиях;
- проведение разведывательной деятельности над акваториями морей.
Многофункциональность самолетов единодушно не относила их к категориям военных или гражданских. В свое время даже Франция вместе с Россией производила двигатели для этих самолетов,
– отметил Александр Коваленко.
Однако, в 2014 году, когда Россия оккупировала часть территорий Украины, наше государство начало вводить санкции против Москвы. Одной из таких было прекращение поставок двигателей Д-436, которые изготавливались именно для Бе-200.
На замену Д-436 российская частная акционерная компания ОДК "Сатурн" совместно с французской компанией "Safran Aircraft Engines" изготавливать двигатели SaM146. То есть действуют санкции, но предприятие из Франции достаточно успешно сотрудничало с Россией для производства Бе-200.
Почему? Потому что вопрос вот какой: "Бе-200 – военный или гражданский самолет?" Это позволяло им обходить санкции. Несмотря на это, с 2022 года поставки основных компонентов иностранного происхождения приостановились,
– подчеркнул Коваленко.
Россияне достаточно медленно получают комплектующие к самолетам-амфибиям из-за контрабанды. И поэтому с 2021 года оккупанты произвели только один Бе-200, к тому же для Алжира, с которым Россия подписала контракт. А себе страна-агрессор не успевает производить эти самолеты.
Что еще известно об атаке на Россию
- В ночь на 9 марта российские Таганрог и Курск подверглись атаке беспилотников. Пострадал Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева.
- Местные жители сообщали о большом количестве дронов в небе над Таганрогом. Люди слышали не менее пяти взрывов. По словам очевидцев, летели беспилотники со стороны моря.
- Российский телеграм-канал заявил, что дроны атаковали два объекта оккупантов: нефтебазу ООО "Белгородский нефтеперерабатывающий завод" в городе Строитель Яковлевского района и Михайловский горно-обогатительный комбинат в Железногорске Курской области.
- Минобороны России сообщило, что ночью над российскими регионами якобы было перехвачено и уничтожено 47 дронов: 1 над Белгородской областью, 2 – над Курской, 3 – над Волгоградской и 41 – над Ростовской областями.