На заводі виробляють деякі зразки російської авіації, проходять модернізацію та ремонт літаки. Детальніше 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Що вдалося уразити

Військово-політичний оглядач зазначив, що на заводі у Таганрозі ремонтувався та модернізувався ДРЛВ А-50 після отриманих пошкоджень на авіабазі "Мачулищі" у Білорусі ще 26 лютого 2023 року. За неофіційною інформацією, саме цей літак вдалося пошкодити вдруге під час нальоту БпЛА. Він розташовувався не у вкритому ангарі, а просто неба. А-50 міг отримати легкі пошкодження фюзеляжу.

Російська сторона заявляє, що усі повітряні об'єкти, які були над Таганрогом, були знищені. Але навіть у російських пабліках є як мінімум три відео, які зафіксували прильот саме по поверхні. Тобто вибухи були не в повітрі як робота ППО, а саме вибухи, які відбувалися на поверхні,

– наголосив Коваленко.

Про інші програми заводу

Крім ремонту та модернізації А-50, науково-технічний комплекс імені Г.М.Берієва веде ще 2 програми: виробництво літаків-амфібій Бе-200 та конструювання радіолокаційного літака А-100 "Премьер", що має стати розвитком А-50.

Коваленко розповів, що виготовлення Бе-200 – це старий проєкт, який росіяни почали реалізувати ще у 1998 році. Тоді було зроблено перші 2 зразки судна на підприємстві імені Берієва. Після цього літаки-амфібії виробляли на Іркутському авіаційному заводі з 2003 по 2011 роки. Потім виробництво знову повернули у Таганрог.

Бе-200 може виконувати різні функції, зокрема:

гасіння пожеж у надзвичайних умовах;

проведення розвідувальної діяльності над акваторіями морів.

Багатофункціональність літаків одностайно не відносила їх до категорій військових або цивільних. Свого часу навіть Франція разом з Росією виробляла двигуни для цих літаків,

– зазначив Олександр Коваленко.

Однак, у 2014 році, коли Росія окупувала частину територій України, наша держава почала вводити санкції проти Москви. Однією з таких було припинення постачання двигунів Д-436, які виготовлялися саме для Бе-200.

На заміну Д-436 російська приватна акціонерна компанія ОДК "Сатурн" спільно з французькою компанією "Safran Aircraft Engines" виготовляти двигуни SaM146. Тобто діють санкції, але підприємство з Франції достатньо успішно співпрацювало з Росією для виробництва Бе-200.

Чому? Тому що питання ось яке: "Бе-200 – військовий чи цивільний літак?" Це дозволяло їм обходити санкції. Попри це, з 2022 року постачання основних компонентів іноземного походження призупинилось,

– підкреслив Коваленко.

Росіяни досить повільно отримують комплектувальники до літаків-амфібій через контрабанду. І тому з 2021 року окупанти виробили лише один Бе-200, до того ж для Алжиру, з яким Росія підписала контракт. А собі країна-агресорка не встигає виробляти ці літаки.

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