Авіагалузь – одна з найболючіших проблем для окупантів. Росія майже не може виробляти компоненти-замінники імпорту. Такою інформацією з 24 Каналом поділився політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, оскільки певні деталі до деяких літаків вироблять лише кілька компаній у світі.

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Чому проблеми почалися лише зараз

Політтехнолог розповів, що Росія намагалася замінити повітряні судна Boeing та Airbus на літаки Sukhoi Superjet 100. Владімір Путін наказав швидко виробити хоча б 20 одиниць, але вийшло виготовити лише 2 машини, однак невідомо, чи взагалі вони літають. Все інше виробництво відклали на 2026 – 2027 роки буцім через деякі "негаразди", як заявляють окупанти. Насправді ж вони не можуть замінити запчастини.

Звісно, деякі компоненти росіяни закуповують через компанії-прокладки. Однак, приміром, деталі до Boeing виготовляє певна кількість заводів по всьому світу. Можна відстежити, куди відправилися запчастини, але росіяни не завжди хочуть цим займатися. Тому кількість збоїв та непередбачуваних обставин скоро суттєво збільшиться.

Цікаво! 6 березня літак Ту-214 втрапив у халепу у московському аеропорту "Внуково". Під час посадки літака сталося зламання гальмівних колодок однієї з бічних стійок шасі. Він не встиг вчасно погасити швидкість, тому ледь не викотився за межі злітно-посадкової смуги, де могла б статися катастрофа. На борту літака перебували представники Федеральної служби охорони та президентського протоколу, що поверталися з відрядження.

Якби у 2022 році Росія не відмовилася повертати західним лізингодавцям понад 500 літаків на суму 20 мільярдів доларів, то вже б давно половина російських авіасуден не літала. А так, окупанти розібрали ці літаки на запчастини та переставили їх в інші судна, зазначив Тизенгаузен.

Одним словом, з авіа та флотом на землі є проблематика, і з допомогою також,

– наголосив Борис Тизенгаузен.

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