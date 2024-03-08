Про це заявив старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ніколас Окотт з посиланням на пресслужбу британського уряду.
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Він зазнаив, що попри те, що ситуація на полі бою залишається статичною, українським захисникам вдається завдавати тяжких втрат ворогу.
"Часте знищення військових літаків є значним провалом для військових зусиль Росії, враховуючи, що через санкції Росія ледве виробляє трохи більше кількох десятків літаків щорічно. А повідомлення про знищення російських літаків свідчать про те, що Росія втрачає літаки у 20 разів швидше, ніж може їх замінити", – зазначив Окотт.
Радник нагадав, що ЗСУ збили три винищувачі-бомбардувальники Су-34 на Авдіївському та Маріупольському напрямках. При цьому, загалом Україна за 13 днів збила 12 літаків типу Су і один літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.
До слова, речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив, що внаслідок цього кількість авіаударів ворога за останні 2 – 3 тижні скоротилася в півтора-два рази.
Росія втрачає не лише літаки
- Водночас із втратою авіації Росія втрачає кораблі Чорноморського флоту.
- Сили оборони України потопили патрульний корвет Чорноморського флоту РФ "Сергій Котов". Корабель потрапив під удар морського дрона в районі тимчасово окупованої Керчі.
- Корабель "Сергій Котов" ввели в експлуатацію у 2022 році. Він став 3 знищеним кораблем за останні 5 тижнів.