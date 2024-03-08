Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.
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Чуть ли не ежедневно расчеты зенитных ракетных войск Воздушных сил охотятся на российские истребители. Буквально вчера было боевое применение по вражеским самолетам на расстоянии более 150 километров,
– сообщил Олещук.
Он также отметил, что Воздушные силы работают и сегодня! По словам Олещука, сейчас результат боевой работы – проверяют.
"Так, враг продолжает атаковать наши позиции управляемыми авиабомбами, но подлетать слишком близко уже не решается", – добавил Олещук.
По словам генерала, после значительных потерь – самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и истребителей Су-34/Су-35, оккупанты существенно снизили количество авиаударов КАБами.
В России ведут дискуссии
В то же время Олещук сообщил, что среди российских пилотов уже начались определенные "дискуссии" относительно решений военного руководства – посылать их в один конец.
Такие разговоры, а возможно и саботаж, во время выполнения задач оккупантами, будут только расти, когда Воздушные Силы получат от западных партнеров больше инструментов для защиты нашего неба от воздушных атак врага,
– пообещал Олещук.
Россия теряет авиацию
- С начала 2024 года по состоянию на сегодня, 8 марта, Воздушные силы сбили 15 российских самолетов, включая два борта ДРЛО А-50.
- Британское правительство сообщило, что украинские военные сбивают самолеты российской армии в 20 раз быстрее, чем их способны производить в России