Вчера состоялось боевое применение по самолетам оккупантов. Сейчас результаты боевой работы проверяют.

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Успехи Воздушных сил ВСУ

Буквально вчера было боевое применение по вражеским самолетам на расстоянии более 150 километров,

– рассказал Олещук.

В Воздушных силах отметили, что результаты работы еще уточняются.

Олещука отметил, что россияне продолжают атаковать позиции Сил обороны управляемыми авиабомбами. Впрочем, они теперь не решаются подлетать очень близко.

"После значительных потерь – самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и истребителей Су-34/Су-35, оккупанты существенно снизили количество авиаударов КАБами", – сказал он.