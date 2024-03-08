Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Олещук заявив про бойову роботу по російських літаках на відстані понад 150 кілометрів. Наразі результати бойової роботи перевіряють.

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Успіхи Повітряних сил ЗСУ

Буквально вчора було бойове застосування по ворожих літаках на відстані понад 150 кілометрів,

– розповів Олещук.

У Повітряних силах наголосили, що результати роботи ще уточнюються.

Олещук зазначив, що росіяни продовжують атакувати позиції Сил оборони керованими авіабомбами. Втім, вони тепер не наважуються підлітати дуже близько.

"Після значних втрат – літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та винищувачів Су-34/Су-35, окупанти суттєво знизили кількість авіаударів КАБами", – сказав він.

Що стосується літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50, то їх досі не спостерігають в Азовському морі та на інших напрямках. Це зменшує спроможності окупантів у веденні радіолокаційної розвідки.

За наявними даними у Повітряних силах, серед російських пілотів уже почались "дискусії" стосовно рішень військового керівництва. Там роздумують над тим, щоб "посилати їх в один кінець".

Такі розмови, а можливо і саботаж, під час виконання завдань окупантами, лише зростатимуть, коли Повітряні Сили отримають від західних партнерів більше інструментів для захисту нашого неба,

– додав командувач Повітряних сил.