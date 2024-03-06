Внаслідок попередніх втрат літаків, російські війська призупинили тимчасово активність авіації на значний період часу. Тривалість цієї "паузи" залишається невизначеною.

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Що розповіли у Інституті вивчення війни

У дослідженні ISW мовиться, що російські ВПС підтримують високий темп повітряних операцій в Україні і, можливо, готові миритися з ризиками для літаків.

Ймовірно, це пов'язано з рішенням російського командування, яке вважає, що позитивні результати від таких повітряних операцій переважають можливі витрати.

Аналітики відзначають, що російські війська вже використовували удари керованих авіабомб для тактичного впливу під час захоплення Авдіївки в середині лютого і можуть намагатися використовувати схожі методи для підтримки наступальних операцій на інших ділянках фронту.

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