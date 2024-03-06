Вследствие предыдущих потерь самолетов, российские войска приостановили временно активность авиации на значительный период времени. Продолжительность этой "паузы" остается неопределенной.

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Что рассказали в Институте изучения войны

В исследовании ISW говорится, что российские ВВС поддерживают высокий темп воздушных операций в Украине и, возможно, готовы мириться с рисками для самолетов.

Вероятно, это связано с решением российского командования, которое считает, что положительные результаты от таких воздушных операций перевешивают возможные затраты.

Аналитики отмечают, что российские войска уже использовали удары управляемых авиабомб для тактического воздействия во время захвата Авдеевки в середине февраля и могут пытаться использовать похожие методы для поддержки наступательных операций на других участках фронта.

"Нелетная" погода для российских ВВС