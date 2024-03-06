Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий. Он отметил, что на Авдеевском направлении оборонительные укрепления строили еще с декабря 2023 года, информирует 24 Канал.
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Лиховий рассказал о ситуации с фортификациями на Востоке
Капитан отметил, что не стоит поддаваться упрощениям, когда люди хотят видеть "какую-то стену". По словам спикера, на Донецком направлении линия обороны выглядит немного не так, но она все равно должна быть эффективной.
Она привязывается к складкам рельефа, особенностей местности, водных преград. Я лично побывал на этих укреплениях, которых у нас якобы нет – они там есть,
– отметил Лиховий.
По его словам, эти укрепления не имеют вид сплошной линии, как кто-то хочет видеть. Но это очень разветвленная система подготовленных еще с декабря 2023 года.
Лиховий также подчеркнул, что говорится о танковых капонирах, противотанковые рвы, бетонные бункеры, а также взводные опорные пункты с бронированными капсулами. Капитан заметил, что укреплений много не бывает и хотелось бы "еще больше".
Ситуация на Авдеевском направлении динамичная
- Дмитрий Лиховий 3 марта отмечал, что оперативная обстановка вокруг населенных пунктов Бердичи, Орловка и Тоненькое стабилизируется. Там наши силы сдерживают врага в пределах этих населенных пунктов и продолжаются боевые действия.
- Капитан также подчеркнул, что враг кое-где имеет локальные успехи по некоторым позициям. Это, по словам представителя, происходит когда огневые позиции просто уничтожает вражеская артиллерия, и наш личный состав отходит на другие более выгодные позиции. Поэтому, как сказал спикер, линия боевого столкновения на Авдеевском направлении имеет свою динамику.
- Бойцы Третьей штурмовой бригады также показали, как с помощью одного дрона уничтожили 11 российских оккупантов. Кроме того, удалось нивелировать и технику российских захватчиков. Это была работа экипажа "Ветролом", бойцов Батальона беспилотных систем Третьей штурмовой бригады.