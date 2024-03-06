Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий. Он отметил, что на Авдеевском направлении оборонительные укрепления строили еще с декабря 2023 года, информирует 24 Канал.

К теме Не стена из "Игры престолов", но укрепления серьезные: Лиховий рассказал о фортификации на Востоке

Лиховий рассказал о ситуации с фортификациями на Востоке

Капитан отметил, что не стоит поддаваться упрощениям, когда люди хотят видеть "какую-то стену". По словам спикера, на Донецком направлении линия обороны выглядит немного не так, но она все равно должна быть эффективной.

Она привязывается к складкам рельефа, особенностей местности, водных преград. Я лично побывал на этих укреплениях, которых у нас якобы нет – они там есть,

– отметил Лиховий.

По его словам, эти укрепления не имеют вид сплошной линии, как кто-то хочет видеть. Но это очень разветвленная система подготовленных еще с декабря 2023 года.

Лиховий также подчеркнул, что говорится о танковых капонирах, противотанковые рвы, бетонные бункеры, а также взводные опорные пункты с бронированными капсулами. Капитан заметил, что укреплений много не бывает и хотелось бы "еще больше".

Ситуация на Авдеевском направлении динамичная