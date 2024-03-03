У российских захватчиков локальные успехи на Авдеевском направлении. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий.

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Оперативная ситуация стабилизируется

Согласно обнародованной информации, в течение последних суток наши защитники отбили 14 атак российских захватчиков на Авдеевском направлении.

По тем подтвержденным данным, в районе населенных пунктов, которые всех интересуют, (Бердычи, Орловка, Тоненькое – 24 Канал) оперативная обстановка стабилизируется. Там наши силы сдерживают врага в пределах этих населенных пунктов. Идут боевые действия,

– рассказал представитель Сил обороны Таврического направления.

В частности, он отметил, что по состоянию на сейчас нет оснований говорить о захвате указанных населенных пунктов.

По его словам, линия боевого столкновения имеет свою динамику.

Враг иногда имеет локальные успехи по некоторым позициям. Это, например, когда огневые позиции просто уничтожаются артиллерией, тогда личный состав перегруппировывается, отходит на другие более выгодные позиции,

– отметил Дмитрий Лиховий.

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