У российских захватчиков локальные успехи на Авдеевском направлении. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий.
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Оперативная ситуация стабилизируется
Согласно обнародованной информации, в течение последних суток наши защитники отбили 14 атак российских захватчиков на Авдеевском направлении.
По тем подтвержденным данным, в районе населенных пунктов, которые всех интересуют, (Бердычи, Орловка, Тоненькое – 24 Канал) оперативная обстановка стабилизируется. Там наши силы сдерживают врага в пределах этих населенных пунктов. Идут боевые действия,
– рассказал представитель Сил обороны Таврического направления.
В частности, он отметил, что по состоянию на сейчас нет оснований говорить о захвате указанных населенных пунктов.
По его словам, линия боевого столкновения имеет свою динамику.
Враг иногда имеет локальные успехи по некоторым позициям. Это, например, когда огневые позиции просто уничтожаются артиллерией, тогда личный состав перегруппировывается, отходит на другие более выгодные позиции,
– отметил Дмитрий Лиховий.
Какая сейчас ситуация на Авдеевском направлении: последние новости
- Ранее экс-сотрудник СБУ Иван Ступак сообщил, что российская армия с колес пытается въехать в небольшие населенные пункты, например, Ласточкино, на эйфории от захвата Авдеевки.
- Местами захватчики пытаются менять свою тактику, а иногда просто старались продавить количеством. Но в целом намерения врага пока остаются такими же. Он пытается продвигаться и отодвигать линию от самой Авдеевки.
- В то же время россияне с большой надеждой начинали двигаться дальше, но впоследствии, вероятнее всего, будет уменьшение интенсивности боевых действий. Захватчикам нужно будет подтянуть резервы, личный состав, технику, оружие, боеприпасы и так далее.
- Командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что на Авдеевском направлении враг увеличивает интенсивность артиллерийских обстрелов. Оккупанты имеют значительное преимущество в боеприпасах, а также наращивают численность штурмовых групп.
- Кроме того, воины 47 отдельной механизированной бригады уничтожили элитную штурмовую группу россиян 15 отдельной гвардейской бригады вместе с техникой на Авдеевском направлении.